Argentina está en lo más alto del ranking cuando se trata de la dificultad para comprar un auto nuevo. Un relevamiento aseguró que para adquirir un modelo mediano en el país hacen falta 26,5 sueldos, contra los 4,3 de Estados Unidos, 5,9 de Alemania o 22,8 de Brasil.

El trabajo fue realizado por el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), que tomó como parámetro un Volkswagen Golf 1.4. La comparación fue realizada con el precio del vehículo en dólares y en doce países. En Argentina cuesta U$S 23 810, un valor que se ubica dentro del promedio mundial (entre U$S 20 000 y U$S 25 000).

Es un precio muy similar a países como España (U$S 23 400), Alemania (U$S 23 112), Venezuela (U$S 22 800) y Reino Unido (U$S 24 850). Muy por encima del promedio se ubicó Brasil (U$S 29 219), y por debajo la India (U$S 11 300).

Sin embargo, a pesar de la paridad en el precio con otras naciones, Argentina es donde más sueldos se necesitan para poder compararlo. Son 26,5. Segundo se ubicó Sudáfrica, con 23,2, y tercero Brasil, con 22,8 sueldos.

La lista siguió de la siguiente manera: India (22,2 sueldos), Venezuela (19), España (10), Rusia (9,6), Japón (8,3), Reino Unido (7,2), Alemania (5,9), Australia (5,1) y Estados Unidos (4,3).

Entre los motivos principales por los que Argentina encabeza el ranking figura la devaluación, que deterioró el poder adquisitivo de los salarios. Todo en un contexto de crisis en la industria automotriz, con una caída del 50% en las ventas para el primer cuatrimestre del año.

Si se trata de carga impositiva en el precio de los autos, el país también lidera. Según un informe de la Asociación de Fabricantes (Adefa) y de los Autopartistas (Afac), el 54,8% del valor de los 0 km corresponde a impuestos.

En este rubro los países que siguen son Brasil, con una carga impositiva del 30,4%; Italia, con una del 18%; España, con el 17,3%; Francia y Rusia, con el 16,7%; Alemania, con el 16%; Gran Bretaña, con el 9,9%; y Estados Unidos con el 7,5%.