Hasta ahora, la posibilidad de los usuarios de electricidad de poder instalar equipamiento de generación con fuentes renovables de energía, como paneles solares no sólo para el autoconsumo sino también con la alternativa de poder inyectar los excedentes a la red de distribución tiene, además del problema de los altos costos, algunas trabas en la reglamentación. Para potenciar el tema se armó un espacio de participación, con diferentes sectores, que ya está trabajando en el tema.

Desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad, el vicepresidente, Roberto Ferrero, explicó que la primera reunión fue para recabar opiniones y propuestas, que serán utilizadas para la elaboración de nuevas reglamentaciones. Podrá ser a través de resoluciones del organismo o con modificaciones a la norma, para lo que se necesitará la intervención de Diputados.

Participaron la Secretaría del Agua, EPSE, Recursos Energéticos, el Ministerio de Producción, y del sector privado representantes de la Unión Industrial, la Federación Económica, viñateros y productores.

Daniel Cano, desde la Unión Industrial de San Juan, planteó que entre las principales trabas que existen en la actualidad para generar este tipo de energía y bajar los costos de consumo se encuentran, por ejemplo, que una pyme no puede generar en un predio con una nomenclatura catastral distinta al lugar donde se consume esa energía. Otra cuestión es que no se les cobre el VAD (valor agregado de distribución) al pequeño generador que quiere inyectar energía a la red. Y también que se elimine el requisito de informar la energía generada que se consumió por el propio usuario. "Es un trámite burocrático que dificulta la tarea", dijo Cano.

El exdiputado nacional Juan Carlos Villalonga, quien fue autor de la Ley 27.424 de Generación de Energía Distribuida, propuso también eximir de todo impuesto provincial a la energía inyectada a la red por el usuario y algún tipo de certificado fiscal para premiar la inversión en este ámbito.

Desde el EPRE, Ferrero aclaró que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, pero que existe la intención de trabajar en la materia para incentivar la generación distribuida en San Juan.

En el tema de costos, instalar el equipamiento en una casa para el autoabastecimiento está en el orden de los U$S 15.000, mientras que si se trata de una empresa pyme, el monto ronda los U$S 350.000, de modo que se trata de inversiones que no están al alcance de todos.

Datos del sector

Un informe reciente reveló que en San Juan son pocos los llamados usuarios generadores que cuentan con equipos, que llegan a 38, de los cuales 12 ya están habilitados y 26 están en trámite para obtener la autorización. De la cifra, la mitad son comercios e industrias, y la otra mitad se reparte en partes iguales entre casas de familia y el riego agrícola. No obstante, San Juan ocupa el segundo lugar en el país según los kWh instalados o en trámite por cada millón de habitantes.

El sistema es interesante y con buenas perspectivas porque una finca, una industria, un comercio o un usuario residencial puede instalar paneles solares y comenzar a generar electricidad para su autoconsumo. Lo que le sobre, lo puede inyectar a la red para que lo usen otros. Ahí recibe una compensación, un crédito en pesos de manera proporcional, por la energía inyectada, que se debita en la factura de electricidad que entrega la distribuidora.