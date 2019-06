San Juan no escapa a la demanda insatisfecha de empresas tecnológicas en la contratación de programadores y desarrolladores de software. Por eso el Gobierno decidió dar una mano en la búsqueda de esos profesionales y el próximo sábado organiza una feria denominada "Talento Tec" donde los interesados que se anoten podrán tener una entrevista con empresas que necesitan contratar personal. Será en el comedor de la Facultad de Ciencias Exactas y las empresas podrán contratar ahí mismo a los trabajadores especializados que coincidan con el perfil buscado. Luego, a través del programa de "Especialización de empleo" San Juan Tec realizará talleres de capacitación y hasta entregará un subsidio de $6.000 por mes, hasta fin de año, por cada contrato registrado que se formalice en la feria. La escasez de trabajadores tecnológicos es muy fuerte. Sólo en un sondeo entre 14 empresas que participan en esta feria se detectó la demanda de 51 puestos de trabajos para cubrir, aseguró Alejandro Moreno, secretario de Política Económica del Ministerio de Producción, quien agregó que la universidad ""no entrega la cantidad suficiente de profesionales". Aunque no hay números en San Juan, desde la Cámara Sanjuanina de Empresas TICs (CASETIC), su presidente, Daniel Baca; asegura que la demanda ""es gigante". Esta entidad que nuclea a 45 empresas locales y representa al 60% del sector, dijo que si uno de sus asociados consigue 20 o 30 trabajadores para programación en distintas tecnologías "los toma enseguida". Baca sostiene que es tanta la demanda que en la universidad las empresas buscan a los alumnos antes que se reciban. En ese sentido también advirtió que la tecnología avanza a régimen vertiginoso y los planes de estudios, no. Mauro Busso, director general de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina (CESSI) aseguró que desde hace años hay una demanda insatisfecha en la contratación de este tipo de trabajadores, y en 2019 esa brecha continuará. Ese dato lo ejemplificó con los resultados de la encuesta que realiza el Observatorio Permanente de esa industria (OPSSI). En el 2018, sobre un universo de 100.000 personas empleadas en el sector en todo el país, la expectativa de crecimiento de esa masa de empleo fue del 13 por ciento a principios de año y en el segundo semestre bajó al 9,6 por ciento. ""Al final, de unos 10.000 puestos que se demandaban el año pasado sólo se cubrieron 5.330 puestos, una brecha muy fuerte y este año va a ser igual", aseguró Busso. Agregó que para el 2019 la expectativa de contratación de las empresas informáticas del país es un crecimiento del 14,5 por ciento, que equivale a unos 15.000 empleos ""y no hay mano de obra para eso". Al respecto, Moreno destacó que en San Juan las inversiones empresarias a través de los bonos fiscales que implementó el Gobierno van a disparar aún más la demanda de mano de obra calificada en este rubro.

Relevamiento

El Gobierno hizo un relevamiento entre empresas tecnológicas de necesidad de recursos humanos, los conocimientos y capacidades que son requeridas y organizó la feria Talento Tec 2019. En base a toda esta información se firma un acta acuerdo.



El mecanismo

Los interesados deben anotarse en tec.sanjuan.gov.ar para tener una entrevista con la empresa en la feria. Las empresas seleccionan los candidatos y el Gobierno dictará capacitaciones y financiará $6.000 mensuales por persona contratada.

Demanda creciente

El desarrollo de la tecnología está avanzando a pasos agigantados en la provincia, tal como lo mostró el Suplemento de DIARIO de CUYO para el día de la Fundación de San Juan. Entre los protagonistas, Héctor Daniel Patiño, ( foto) doctor en Ingeniería Electrónica en la facultad nacional, trabaja a diario en un proyecto de desarrollo de inteligencia artificial computarizada. Para eso se requiere de un software de inteligencia artificial mediante la carga previa de datos, una de las áreas de gran demanda en la actualidad.