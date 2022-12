Faltan 12 días para que llegue Papá Noel y los locales de jugueterías sanjuaninas empezaron a vender los productos más importantes, de los que se sabe hay poco stock y nada de reposición por la crisis económica y restricción de importaciones del país. El incremento interanual ronda entre el 60% y 100%, según los locales consultados. Y los comerciantes -aun los que ya están vendiendo- están con los dientes apretados por la incertidumbre por saber cómo cerrará el año ante la caída del poder adquisitivo, y con la expectativa de facturar, al menos, la misma cantidad en unidades que el año pasado.

Marcelo Quiroga, desde la Cámara de Comerciantes Unidos, dijo que los aumentos fueron parejos durante todo el año y se llegó al último mes del 2022 con subas promedio del 60%, entre nacional e importado. Agregó que se empezaron a vender los juguetes que se sabe que hay poca cantidad y que no se conseguirán una vez agotados.

Coincidió con esto Flavia Aguirre, desde Mundo Barrilete, con varios locales en el centro y shoppings. ""En mis locales, no he visto aumentos tan altos del 90 o 100% interanual. Por ejemplo, la línea de pistolas de agua tienen un 55% de incremento", dijo, y comentó que arrancó la venta de artículos puntuales. ""Se están vendiendo los más exclusivos, los que los clientes saben que hay poco stock", dijo la empresaria, y mencionó a los autos a control remoto nuevos, o las casas de Harry Potter -que valen 50 mil pesos- o de Winnie Pooh, arriba de 30 mil pesos.También mencionó que se venden inflables de agua y juegos al aire libre. La empresaria comentó que este año hay pocos ingresos nuevos desde el Día del Niño, y que en el rubro precios, dispone de productos para todos los bolsillos. No obstante, dijo que tiene "pocas expectativas".

Juan Pablo, desde la juguetería Tío Cacho, en Rawson, comentó que este año lo precios de juguetes aumentaron 100% los importados y 80% los nacionales, respecto al año pasado. Agregó que a diferencia de otros años en que la venta arranca en noviembre, ahora activó "recién los primeros días de diciembre". En el negocio apostaron a tener productos más baratos, y vender en cantidad. ""El poder adquisitivo ha bajado, pero en cantidad de artículos esperamos vender lo mismo que el año pasado. Aún se vende poco, pero a medida que se acerque la fecha se va a revertir la situación", dijo esperanzado.

En Río Shop hay mucho movimiento pero en lo que respecta a juguetes, los encargados dicen que están vendiendo "dentro de lo normal". En el negocio se perciben incrementos de entre 70% y 100%, y se ha encarecido lo importado por el freno a los ingresos del actual gobierno. En las jugueterías explicaron que sufren incrementos del 5% en cada reposición, y cambian las listas de precios cada 15 días.

En locales como Rodney advirtieron hace unos días que habrá menor variedad de artículos, sobre todo en juguetes de gama alta, importados en su totalidad o en parte, debido al freno a las importaciones.