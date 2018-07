Los combustibles volvieron a aumentar durante el último fin de semana, sin embargo aseguran que "las petroleras venden a pérdida" y que "el deafasaje es, como mínimo, de un 30%", por lo que se decidió imponer cupos de entrega en el canal mayorista. Si bien desde el Gobierno aseguraron que "no hay razones para que falte el combustible", en San Juan aseguran que las próximas 48 horas serán claves.

En diálogo con Radio Sarmiento, la presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Analía Salguero, dijo estar "desconcertada" por la situación. "Pareciera que van minuto a minuto viendo a dónde va el barco y cambian el timón. Las estaciones no tenemos nada que ver con el acuerdo ni con el aumento que se pueda producir, porque uno sólo acata el cambio de costo y no hay nada para hacer. Sólo somos el mensajero y quien pone la cara", aseguró.

"El problema más grande es que las petroleras han pedido una actualización del precio. Al no tener nuestro propio producto tenemos que pagar lo que vale en el mundo. Como aumentó el dólar y no se permitió a las petroleras trasladar este fuerte impacto, comenzó la puja entre petroleros y gobierno para poner un precio rentable. Las petroleras si no venden para ganar dinero, no van a vender", sostuvo Salguero.

Además, afirmó que esta mañana todas las estaciones estaban abastecidas, "pero San Juan no es una isla". "Es un problema internacional. Las estaciones de servicio tienen combustible para 48 horas, hay que ver cómo se comporta el mercado", concluyó.