Luego de atravesar momentos complejos por el parate en el primer tramo de la cuarentena obligatoria, la obra pública provincial comenzó a restablecerse luego de que el Gobierno nacional exceptuara y habilitara su apertura.

Según contó en diálogo con el programa “Demasiada Información” (@demasiadainfosj), de Radio Sarmiento, el secretario adjunto de la UOCRA, Alberto Tovares, dijo que “gracias a Dios empezamos a trabajar, se revirtió la situación y ya tenemos casi un 90% de la gente en la obra pública”.

Al enumerar algunos proyectos de la construcción local, el dirigente gremial explicó que 190 operarios están cumpliendo sus tareas en la Ruta 40 Norte, 300 de la empresa Mapal en el Hospital de Jáchal, 70 de la empresa Cima y otros trabajadores afectados a las obras de la Ruta 12 en Calingasta y barrios de ese departamento como también de Rawson.

De todas maneras, Tovares admitió que hubo personas desempleadas. “Hay empresas que tuvieron que despedir gente porque no tuvieron posibilidad de reincorporar, pero hemos recuperado el gran porcentaje y la mayor parte está en la obra pública”, señaló.

Por último, manifestó que la obra privada no está en su mejor momento. Hay sectores que no van a arriesgar en poner en marcha o continuar un proyecto. Algunos no tienen los materiales que corresponden y otros no quieren que la gente vaya a trabajar. Por eso nosotros estamos tratando de hacer una denuncia para ver que van a hacer con los trabajadores”.