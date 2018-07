En varias provincias vienen sintiendo en los últimos días la escasez de combustible y los estacioneros creen que esta semana puede haber problemas con la provisión en San Juan. ¿Los motivos? "El precio (de los combustibles) no es sincero dado que no acompañó el aumento agresivo del dólar y las petroleras no quieren vender los productos sin ganar dinero", explicó a DIARIO DE CUYO la presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, Analía Salguero.

Así las cosas, la provisión de las petroleras a las estaciones de servicio está "calzada". "Si pedimos una gota más no nos van a dar", agregó Salguero. Las estaciones tienen margen para guardar combustible en sus tanques no más de 48 horas.

Tras la disparada del dólar, los combustibles aumentaron en orden al 12%

Las petroleras buscan, desde que el dólar se disparó -entre mayo y junio-, equiparar sus precios. Es más, recientemente el Banco Central puntualizó que el valor de las naftas está desfasado un 20%.

"Las petroleras no están importando todo lo que la demanda necesita", expresó Salg uero

Con este escenario, las petroleras se preocupan casi exclusivamente de cubrir la demanda del canal minorista (las estaciones de servicio), pero esos vehículos (los pesados) que se abastecían por la vía mayorista ahora van a los surtidores, por lo que se genera un "cuello de botella".