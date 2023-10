El Ministerio de Economía avanzará este martes con la reglamentación del dólar más alto para los exportadores de hidrocarburos con el que buscará reforzar las reservas en las últimas semanas antes de las elecciones generales del 22 de octubre. Este lunes oficializó que el tipo de cambio más conveniente para la soja continuará también este mes. Con esos esquemas el candidato presidencial y ministro de Economía Sergio Massa busca evitar saltos en los dólares financieros, que este lunes abrieron al alza.

En el Boletín Oficial, a través de un decreto, el Gobierno prorrogó un mes más el dólar soja 4 que había arrancado el 5 de septiembre pasado y que tenía como fecha de vencimiento original el último día de ese mes. Ahora tendrá vigencia hasta el 25 de octubre. Los datos muestran que la cuarta edición del dólar más alto para la exportación de soja incluyó una negociación de 4,5 millones de toneladas y una liquidación de divisas por más de USD 2.045 millones.

Un artículo del decreto abre la puerta para sumar a otros sectores. “Amplíase, de manera extraordinaria y transitoria, el PIE creado por el Decreto Nº 576/22, restablecido en último término por el Decreto Nº 443/23 y prorrogado por el artículo 1º de la presente medida, para aquellos sujetos que hayan exportado, en algún momento de los 18 meses inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de este decreto, las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur que, a estos efectos, determine el Ministerio de Economía a través de la Secretaría con competencia en la materia, que no estén incluidas en el artículo 1º del citado Decreto Nº 443/23″, reza la norma.

¿Y el "dólar minero"? Durante los últimos días el Gobierno se involucró en negociaciones con empresarios del sector. Las compañías están nucleadas en la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), con explotaciones de distintos minerales metalíferos (como litio, cobre u oro) y no metalíferos (como yeso, arcillas, sal o piedras calizas). La Secretaría de Minería que encabeza Fernanda Ávila estuvo al frente de las conversaciones con los ejecutivos mineros.

La premisa de ese ida y vuelta fue que el Gobierno podría habilitarles también un dólar especial, más alto, durante una ventana temporal limitada, pero solo si el sector podía comprometerse a exportar una cifra similar o un poco más baja de exportaciones al que se acordó a priori con las firmas de hidrocarburos. Fuentes oficiales aseguraron que esa negociación, en las últimas horas, se truncó por no poder asegurar un monto razonable de ventas al exterior que amerite la inclusión de la minería en el esquema de dólar más alto. Las negociaciones, de todas formas, no están clausuradas.

El presidente de la CAEM Roberto Cacciola, citado por medios locales, aseguró en los últimos días tras una reunión en la provincia: “Es cierto que se han tenido conversaciones en las que todos los puntos se han puesto sobre la mesa y serán decisiones individuales de empresas si alguien tiene la posibilidad o no de sumarse a algún tipo de situación como esta que presenta el gobierno. Las empresas están evaluando”, dijo, según el portal Minería y Desarrollo.

En ese sentido, planteó que el sector necesita, directamente, un dólar más competitivo. “Lo primero que hay que entender es que el sector minero no funciona como otros sectores de la economía. Las situaciones de cada una de las empresas son totalmente diferentes. A veces se imaginan situaciones que no están vinculadas con la realidad”, apuntó Caccioli. En ese sentido, fuentes de la cámara indicaron a este medio que el sector minero “por su propia dinámica, no tiene un stockeo de exportaciones, por lo que las empresas están evaluando el tema, de acuerdo a sus situaciones particulares”.

La proliferación de proyectos de litio empujaron los números de exportaciones mineras, al tratarse de inversiones que son motorizadas de manera más rápida que otros minerales como el oro y el cobre, que requieren cifras de inversión mucho más onerosas. De acuerdo a datos de la Secretaría de Minería que conduce Fernanda Ávila, entre enero y julio de este año el sector exportó USD 2.321 millones, un crecimiento de 4,3% de forma interanual.

Como síntoma de ese apogeo del litio, en las provincias del noroeste, donde se concentran las explotaciones de ese material, las exportaciones crecieron en un año a ritmo de 24,2%, mientras en San Juan, como contraste, lo hizo en 1,9 por ciento. Puesto en otros números: en lo que va del 2023 las ventas de litio al exterior avanzaron 41% mientras el resto de las explotaciones metalíferas cayeron un 3% tomando en consideración el valor de las exportaciones.

La relación entre el Poder Ejecutivo, junto con los gobernadores, con las empresas mineras ya había tenido en los últimos días una novedad relevante, cuando los mandatarios provinciales acordaron avanzar en las próximas semanas en la idea de un “aporte especial minero de litio” que permita “captar mayores ingresos en base a la renta/ganancias extraordinarias”.

Los esquemas de dólar más alto son parte del plan que avizora Massa para transitar las próximas semanas, antes de las elecciones generales del 22 de octubre, con la menor volatilidad posible en los dólares financieros. El dólar para hidrocarburos aportaría, si el programa de fomento exportador saliera como esperan en los despachos oficiales, unos USD 300 millones de oferta a ese mercado. Por lo pronto, el contado con liquidación arrancó la semana con una nueva suba que lo llevó por encima de los $830.