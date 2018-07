El Gobierno provincial anunciará hoy un aumento del 25 por ciento en las asignaciones familiares que cobran los empleados públicos sanjuaninos, que empezarán a liquidarse a partir del 1 de agosto próximo. Será una mejora notable para el bolsillo de los estatales que lo percibirán cuando cobren los salarios en el mes de septiembre.



La información fue adelantada en exclusiva para DIARIO DE CUYO y será anunciada hoy en conferencia de prensa.



El incremento es mejor de lo esperado, ya que supera en ocho puntos porcentuales al 17% que se había adelantado a principios de junio, cuando el Gobierno decidió anticipar un mes a los trabajadores estatales el 5% de mejora salarial comprometida en la paritaria (ver recuadro).



En aquel momento, la finalidad que perseguía el gobierno fue apuntalar los ingresos salariales para ayudar a los empleados provinciales a afrontar el aumento del costo de vida, tras la disparada del dólar y la consiguiente devaluación del peso argentino provocado por el gobierno nacional en mayo pasado.



Ese mismo espíritu es el que llevó a decidir ahora una mejora superadora en el salario familiar, según anticipó ayer el gobernador Sergio Uñac. ""Es otro esfuerzo importante de la provincia desde lo financiero, en este momento en que la coyuntura financiera resulta muy difícil. Creemos que tendrá un impacto positivo muy fuerte en el seno familiar", dijo ayer Uñac.



Por su parte, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni, confirmó que sus equipos técnicos habían trabajado sobre los cálculos de otorgar para este año un aumento del 17% en el salario familiar, pero que finalmente esta semana el Gobernador ""tomó la decisión de que sea más y que ajustemos el presupuesto en otras cosas, no en el salario familiar".



El año pasado la suba fue del 22% y estuvo en sintonía con el incremento salarial que se le había dado a los trabajadores del Estado en la paritaria del sector.



El aumento beneficiará a las 18.500 asignaciones que se pagan actualmente en la provincia, por hijo, hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y las ayudas escolares.



Pero el ministro explicó que también serán actualizados los topes máximos de montos de ingresos salariales para alcanzar el beneficio de cobrar la asignación familiar. En ese sentido, si bien el resultado final de cada escala se dará a conocer hoy, consideró que la suba oscilará entre un 20 y 22 por ciento. Eso quizá permitirá que más empleados accedan a cobrar el beneficio, aunque eso hasta el momento no se conoce.



En cambio, las modificaciones mantienen la cantidad de cuatro rangos de ingreso familiar, para las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad y prenatal.



La mejora redundará en un efecto positivo para los trabajadores. Por ejemplo, los empleados públicos que hasta ahora cobraban poco más de 1.000 pesos por cada hijo menor de edad, cuando cobren el sueldo de agosto en el mes de septiembre percibirán 1.288,75 pesos, y aquellos que tienen hijos discapacitados recibirán 4.397,50 pesos contra los 3.500 pesos que perciben hasta ahora.



El aumento mayor se dará en caso de adopción, una suma que pasará ahora a más de 13.000 pesos (ver infografía). El ministro Gattoni no informó el impacto que tendrá en el presupuesto provincial la concreción de esta medida, pero aseguró que será ""otro esfuerzo muy importante".

Los salarios



El pasado 2 de julio el gobernador Sergio Uñac, junto al ministro de Hacienda Roberto Gattoni, anunció que se adelantará, con los sueldos de julio, el 5% de aumento acordado en paritarias.



La conferencia de prensa se desarrolló en Casa de Gobierno y estuvieron presentes los representantes de UDAP, ATSA, UDA y UPCN.



Allí el ministro Gattoni explicó que los hechos económicos nacionales han precipitado la decisión, "entendemos que la inflación será de un 3% y por eso debemos hacer un esfuerzo para compensar y cuidar el salario de los trabajadores", explicó.



En cuanto al costo adicional que el Gobierno provincial deberá desembolsar por mes de ahora en más será entre un 55 y 60 millones, "es un esfuerzo muy importante", dijo Gattoni, reconociendo que esto responde a la necesidad de que los empleados no pierdan poder adquisitivo. El arreglo con los estatales fue del 17 por ciento en dos veces: 12 por ciento desde marzo y un 5 desde agosto.



Las autoridades locales adelantaron además que una vez que la inflación supere el 17 por ciento fijado a nivel nacional analizarán operar la cláusula gatillo.

Las escalas

20 por ciento es el piso, y 22 por ciento el techo que aplicarán a las escalas salariales a partir de las cuales se miden los tramos de los salarios familiares. Hoy se darán a conocer.

El incremento

25 por ciento es el incremento que otorgará el gobierno a las asignaciones familiares que cobran los empleados de la administración pública provincial. Hoy son 18.500 beneficios.

Cláusula gatillo

En el Gobierno estiman que a fin de año la inflación llegará al 25 por ciento, y ya adelantaron que la cláusula gatillo de los estatales respetará ese incremento. "El acuerdo es sin techo", prometió Gattoni. En caso de que la estimación oficial de inflación se cumpla, esos 8 puntos de diferencia con el 17% acordado en paritarias significarán unos 90 millones de pesos extras.