Por la suba del dólar se prevé que aumentará el turismo en el país, pero a diferencia del año pasado, las agencias en su mayoría aún no logran cerrar los precios de los paquetes a las playas del Atlántico.

Las agencias de turismo sanjuaninas coinciden en que la extrema volatilidad del tipo de cambio le pegó muy fuerte este año y la mayoría que a esta altura del año ya solía estar facturando ventas, esta vez aún no logra cerrar los precios de las próximas vacaciones en las playas argentinas por las constantes subas de los alimentos, hotelería y el transporte. También acuerdan en que los aumentos de los paquetes este año rondan el 40%, y se quejan de que las altas tasas de interés frenarán el uso de las tarjetas de crédito para la compra de los viajes, factor que jugará en contra para la compra de viajes familiares. Ante ese escenario de incertidumbre, son contados los operadores locales que se animaron a difundir los primeros precios de los paquetes a Mar del Plata, que van desde los 13.150 pesos para diciembre, y desde 14.700 pesos para enero 2019, los 10 días y siete noches de alojamiento, en bus y con media pensión. Dicen en las agencias que ya hay consultas y algunas como la de Mario Agüero promete mantener los precios si se contrata con anticipación y se hacen entregas mensuales hasta cancelar el paquete. Eso sí, los precios son con débito, transferencias bancarias o efectivo, ya que los pagos con tarjetas de crédito conllevan un interés que si se financia en cuotas puede elevar un 50 o 60 por ciento o más el viaje. ""En nuestro caso nos animamos a lanzar los paquetes porque los compramos con anticipación, a riesgo; pero el precio podría cambiar en diciembre", explicó Agüero. Allí explicaron que una clave para conservar el precio es contratar pronto e ir entregando unos 1.500 pesos por mes, cancelando con 10 días de anticipación a la fecha del viaje.



En turismo Bacur están dando las últimas puntadas a los precios de los paquetes y su dueño anticipó que pueden rondar desde los 13.500 pesos, ""pero se definirá cuando los hoteles me aseguran que ya no me modificarán los precios". Giménez, quien a su vez es vicepresidente regional de la Federación Argentina de Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (Faaevit), dijo que hoy por hoy ""hay mucha incertidumbre, que el sector está muy inestable" y que las agencias ""tienen temor" de salir a vender y toparse luego con ajustes de precios. Incluso reiteró algo que había anticipado hace unas semanas en ese diario, que se estudia si legalmente se pueden dolarizar los paquetes dentro del país. Además lamentó la falta de cuotas sin interés de los plásticos y dijo que la única tarjeta que tiene 6 cuotas sin interés es la del Banco San Juan, por un convenio con el Gobierno, ""pero no está aplicada a las agencias de turismo". El empresario agregó que si bien todos los contratos de viajes cuentan con cláusulas legales de precios sujetos a ajustes, ""resulta chocante aplicarlas". En Pinkanta Viajes y Turismo tuvieron vigente hasta ayer una preventa de un paquete de 12.400 pesos para ir en enero a Mar del Plata, pero ahora dijo que no tiene idea de los costos que llegarán a partir de esta semana. "No nos dan precios en destinos nacionales, los extranjeros sí porque están en dólares", informó Yamile Ortiz. Agregó que la recesión puede afectarlos "bastante" este año porque el grueso de la gente de clase media empieza a priorizar otras cosas antes que viajar. "Sólo la gente joven que trabaja o las parejas que no tiene carga familiar seguirán viajando", opinó. En Blanca Paloma, Marisol está esperanzada en que la semana próxima puedan tener los precios de los paquetes. aseguró que no se arriesgaron a publicitarlos aún porque a pesar de que cuentan con transporte propio, tienen miedo de ajustes de último momento sobre todo en la comida de los hoteles.





>En auto a Chile

La menor distancia a la costa chilena juega a favor de los sanjuaninos que vacacionan con auto propio. Un sondeo de DIARIO de CUYO reveló que un viaje de una familia tipo, con combustible y alquiler de un departamento por 15 días cuesta $29.518 en la costa argentina frente a los $28.714 en Chile, aunque en otro país el precio de la comida es en dólares.

>El aumento

40

por ciento es el incremento promedio que tendrán los precios de los paquetes de viajes a la costa atlántica para el verano, según las agencias de viajes.