Ayer las estaciones de servicios locales ya habían retocado los precios en surtidor. La próxima suba se espera en marzo, pero podría anticiparse si el dólar sigue subiendo y el precio del barril de petróleo vuelve a ajustarse.

La petrolera YPF, que maneja el 80 por ciento del combustible en la provincia de San Juan, aumentó ayer un 5 % el precio de todos sus combustibles, a tono con lo que ya habían hecho hace unos días sus competidoras, por el salto del dólar y la suba del precio del crudo internacional. Así, entre diciembre de 2017 y enero 2018 acumula una suba del 33,2%.



Pero si esto causa un dolor de cabeza en los consumidores, habrá que preparar el bolsillo porque en marzo se espera otro encarecimiento, esta vez por una reforma tributaria: un impuesto interno que ahora es variable, pasara a ser fijo y eso significará un aumento de $1 para la nafta súper y de $1,50 para el gasoil. ""Si eso se fija a rajatabla obviamente las petroleras van a aumentar para compensar el aumento del impuesto", informó a DIARIO DE CUYO Guillermo Lego, desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA).



No obstante, en los 34 días que restan hasta entonces, si vuelve a variar el dólar y el precio del crudo, también seguirá aumentando por ese motivo, advirtió el directivo. ""Si el dólar sube un poco y el crudo Brent (precio de referencia internacional del crudo) sigue frenado, puede que el aumento sea mínimo y quizá se absorba. Pero si el dólar sale de la banda de los 20 pesos y el Brent también sube, el aumento es seguro", agregó Lego. Malas noticias, teniendo en cuenta que ayer el dólar pegó otro salto y alcanzó los $20.



Con la suba de ayer la nafta súper ronda en San Juan los $25,39 y la premiun los $29,13 el litro. En el caso del gasoil, el litro del más barato ronda los $22,35 y el premiun los $25,91.



En los últimos 12 meses las subas arrancan en julio de 2017 con un ajuste del 7%, luego en octubre aumentó un 10, en noviembre un 1,7%, en diciembre fue un 6% y desde ayer, con la suba de YPF, se generalizó un 5%. No corresponde sumar simplemente los porcentajes, porque son acumulativos, con lo cual el aumento en el ultimo año es de 33,2%.



Desde octubre del año pasado las petroleras hicieron un acuerdo con el gobierno nacional para que queden liberados los precios de los combustibles, tomando como base de los aumentos futuros tres factores: las variaciones de biocombustibles, del tipo de cambio y el crudo Brent. ""Nosotros no somos los formadores de los precios en surtidor, sólo depende de la decisión de cada compañía establecerlos", explicó la presidenta de la Cámara de Combustibles de San Juan, Analía Salguero. Agregó que desconoce el motivo por el que YPF retrasó el aumento, pero sostuvo que era indudable que no podría sostenerlo en el tiempo ante el alza del barril y del tipo de cambio.





Podio sudamericano

La titular de la Cámara local, Analia Salguero, destacó que a pesar del último aumento se destronó a la Argentina del podio de los combustibles más costosos. ""El aumento del dólar dejó el precio de nuestros combustibles por abajo de Chile y de Brasil", dijo. Ahora Uruguay tiene la nafta más cara, según detalla el portal globalpetrolprices.com. La de Argentina apenas supera el precio medio de la gasolina en todo el mundo que es de U$S 1,15.

En San Juan

Según datos de la Cámara de Expendedores de Combustibles, en San Juan hay un total de 82 estaciones de servicio, de las cuales 41 expenden combustibles líquidos, hay 30 duales, es decir que también venden GNC, y 11 sólo comercializan gas natural. De ellas, prácticamente el 80% está en manos de YPF. A nivel país, la petrolera estatal controla el 54% del mercado de los combustibles, seguida por Shell (21%) y Axion Energy (12%), y el resto.