En algunos casos desaparecieron los precios de las vidrieras de comercios, otros paralizaron entregas y ventas por la alta incertidumbre con el dólar, como en el sector de informática y electrónica, y otros optaron por entregar la mercadería, en el ámbito de repuestos y maquinaria, con remito a los clientes de mucha confianza y recién facturar cuando la situación aclare. Tampoco faltaron por las redes y Whatsapp los mensajes ofreciendo disculpas y suspendiendo las ventas hasta nuevo aviso. Y hasta ahora, en el único sector en el que se habló de una remarcación de valores de hasta 20% fue en ropa, calzado y regalería. Así fue, en resumen, la primera jornada de actividad comercial en San Juan tras la renuncia de Martín Guzmán a la cartera económica nacional y a la espera de las medidas de Silvina Batakis.

Ayer lunes, uno de los sectores más complicados por la influencia del dólar en los insumos fue el de electrónica e informática. Por ejemplo, algunos proveedores colgaron en sus redes mensajes como "estimados clientes, por el momento no estamos tomando pedidos hasta nuevo aviso" y otros optaron por adelantar vacaciones y no vender hasta que la situación se aclare. "Así va ser difícil vender, porque no sabemos si vamos a tener el artículo para reponer o a qué valor lo vamos a encontrar", dijo un comerciante con local en Rawson.

Muchos comerciantes locales destacan que artículos como motos, bicicletas y computación frenaron las ventas hasta nuevo aviso.

Desde la Cámara de Comercio, el nuevo presidente, Leonardo Borgogno, dijo que "algunos proveedores estaban a la espera de listas nuevas" y admitió que para poder afrontar los gastos diarios algunos negocios del rubro "remarcaron los precios hasta en un 20%".

Un sector particular es el que tiene piezas importadas o que no se fabrican en el país. Por ejemplo motosierras, bombas, y maquinarias. Un empresario contó que para atender a los clientes de muchos años, algunos optaron ayer por entregar la mercadería con remito y recién facturar cuando se estabilice el dólar. "No puedo dejar a una empresa sin funcionar por falta de mercadería", confió el hombre de negocios.

Para otros la opción es no vender. Son conductas típicas de las crisis, como cuando el dólar salta de cotización o cuando el Gobierno restringe las importaciones. Se frena todo porque se desconoce el valor de reposición de la mercadería y si se podrá reponer.

En algunos casos desaparecieron las listas de precios de las páginas web de las grandes compañías, dijo otro empresario. Todo a la espera de anuncios que ayuden a tranquilizar la situación.

Actitud. Frente a la incertidumbre de no saber a qué precio vender la mercadería, algunos negocios pusieron en la vidriera el tradicional cartel de “vidriera en reparación”.

"Estamos esperando anuncios ´porque hay mucha incertidumbre", dijo Dino Minnozzi, desde la Federación Económica.

Un sector en el que al menos hasta ayer en San Juan no había remarcación de precios, según dijeron las fuentes consultadas, fue en el rubro de supermercados. Sí, en cambio estaban paralizados la toma de nuevos pedidos y los camiones que estaban en ruta entregarán la mercadería prevista, esto es alimentos y artículos de almacén. "Hay empresas que no te toman los pedidos", dijo Carlos Icazati, desde el mayorista Café América.

Un caso particular es el de las ferreterías, con productos como cemento o hierro. En estos casos dijeron que están a la espera de "una nueva lista", pero todavía no tienen definido el porcentaje. Un comerciantes del rubro dijo que están suspendidas las entregas de cocinas, motores, bombas, grifería, accesorios sanitarios y algunos tipos de cerámicos. No se mostró sorprendido y adelantó que con seguridad la situación repercutirá en las listas de precios en el futuro.

En el rubro de los electrodomésticos, algunos comercios optaron por retirar las listas de precios de los locales y estaban atentos a las novedades que les llegaban por internet desde las casas matrices o los proveedores. Para asegurarse una heladera, por ejemplo, había que cerrar la operación de contado, aunque había opciones en cuotas. Nada de congelar el precio y después pagar la diferencia, como ocurría hasta el viernes pasado.

Ropa y calzado

20 Es el porcentaje de incremento en las tiendas, según admitieron desde la Cámara de Comercio

de San Juan. Todos dijeron que están atentos a las listas de precios nuevas que les puedan llegar en los próximos días.

Mercado Libre

La plataforma de ventas online, la más representativa por usuarios y oferta de productos, tuvo un gran movimiento el fin de semana, según señaló Clarin. Es que cuenta con la ventaja de ofrecer todos los

medios de pago. Celulares fueron los más buscados.

VOCES INTERESADAS

Mario Gee - Supermercados

“Hoy (por ayer) hubo entrega normal de mercadería y no tuvimos casos de nuevas listas de precios.

Hasta el momento la situación se está viviendo tranquila, a la espera de las nuevas medidas económicas que tome el Gobierno nacional”.

Dino Minnozzi - Federación Económica

“En algunos casos las listas de precios de las páginas web de empresas nacionales han desaparecido

por la incertidumbre reinante. En otros casos han suspendido las tomas de pedidos hasta nuevo aviso

porque no saben a qué atenerse”.

Leonardo Borgogno - Cámara de Comercio

“Algunos proveedores no están tomando nuevos pedidos a la espera de que la situación de normalice.

son los que venden indumentaria y calzado. Y ni hablar en el rubro informática, en el que hasta algunos

están cerrando con vacaciones anticipadas”.

Carlos Icazati - Café América

“Algunas empresas nacionales elaboradoras de alimentos han llegado al extremo de suspender las

ventas hasta nuevo aviso y otras no toman los pedidos. Pero los camiones que están en ruta nos aseguran que van a llegar. Son todos los artículos de almacén”.

Hugo Goransky - Unión Industrial

“Hay mucho preocupación en el sector industrial por la situación, tal cual lo hemos adelantado desde

la UIA. En particular generan incertidumbre las nuevas trabas para el acceso a los dólares porque

no queremos que se vaya a tener que parar la producción”.