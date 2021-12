El Gobierno dispuso un aumento del 65% desde enero 2022 en las tarifas de agua potable y el servicio de cloacas en toda la provincia, según anunció ayer el presidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Guillermo Sirerol. Se trata del mayor incremento desde el año 2008 que aplica la empresa estatal, ya que hasta ahora el máximo aumento se había producido en enero de 2019 con el 51,98%. Con el nuevo incremento (ver infografía), los usuarios residenciales que cuentan con el servicio de agua potable y de cloacas, van a pagar $1.724 mensuales, a razón de $55 por día. Hasta diciembre, la boleta que se venía pagando por ese servicio era de $1.045. La nueva tarifa empieza a partir de 2022 y se verá reflejada en el bolsillo cuando haya que pagarla en el mes de febrero. El ajuste supera ampliamente la inflación anual del INDEC que hasta ahora es de 51,2%. Pero Sirerol explicó que el aumento surgió de analizar las estructuras de costos y el impacto que ha tenido OSSE en los dos últimos años por el efecto de la pandemia, recordó que en el año 2020 no subió la tarifa y que el año pasado se incrementó 45% en abril. "Llevábamos 20 meses sin aumento y este año seguimos funcionando con los subsidios que nos entregaba la provincia, pero para el 2022 ya nos avisó que se van a disminuir. Sólo nos va apoyar en grandes obras, pero el mantenimiento y operación deben afrontarse solamente con las tarifas", dijo el funcionario. Añadió que el aumento que correspondía aplicar en septiembre pasado -ya que desde el 2019 se aplican dos ajustes por año- no se hizo por decisión provincial ante la pandemia. Pero no descartó que en 2022 pueda volver otro ajuste en el segundo semestre. "Los aumentos los vamos a ir analizando en función de cómo impacta la situación económica, y de cómo se esté viviendo el impacto de la pandemia", afirmó. En OSSE también saldrán a cobrar las deudas, ya que se ha creado una nueva sección para mejorar el índice de morosidad que viene creciendo. En el Gran San Juan alcanza el 20% del padrón; mientras que en el resto de los departamentos del Interior, alcanza entre el 35% y 40%. La cantidad de usuarios de OSSE en San Juan son 189.566 de agua y 125.400 usuarios con cloacas.

CRISIS HÍDRICA Y CORTES

Sirerol aseguró que no existe riesgo de cortes de servicio por la sequía que vive la provincia, ya que se viene trabajando hace meses en las zonas más afectadas por la disminución del caudal que trae el río San Juan. Explicó que afecta por un lado la parte subterránea, porque el menor ingreso por los ríos genera menor recarga en los acuíferos y hace que las napas disminuyan. Y en la planta potabilizadora de Marquesado, lo que produce es que al traer menos caudal, viene con mayor turbiedad y debemos tratar de disminuirla para tener una buena capacidad de potabilización. Eso requiere inversión y mantenimiento con productos químicos para la decantación. Al mismo tiempo, pidió mayor esfuerzo a la población para evitar el derroche de agua. Reiteró que está prohibido el uso ajeno al consumo humano en los horarios de uso restringido -de 9 a 21, todos los días- y aconsejó cuidar el agua de las piletas sobre todo las de lona, con químicos o sistema de potabilización móvil.

La mitad del agua la aportan los pozos

Obras Sanitarias posee 102 pozos en San Juan con los cuales abastece el 50% del consumo de la demanda de agua potable que tiene actualmente la provincia. En la repartición informaron que en los últimos dos años se han construido 10 nuevas perforaciones, para poder atender la demanda de nuevos barrios y la disminución del agua superficial, o porque quedaron en desuso viejos pozos. En el 2022 tienen previsto construir entre 5 y 10 perforaciones más; mientras que en las próximas semanas se están terminado 3 perforaciones, con una mayor profundidad, en el orden de los 200 metros.

Un viejo anuncio que lleva 8 años

Como viene sucediendo desde el 2013, el presidente de OSSE volvió a anunciar ayer que para el 2022 se instalarán medidores de agua. Sirerol dijo que quieren poner entre 15.000 y 20.000 medidores -aproximadamente el 10% de los usuarios- en el primer semestre del año. Dijo que ya se definió que el aparato correcto es uno electromagnético que no produce incrustaciones de sarro propias del agua sanjuanina, y que ahora está trabajando el área legal para su aplicación en distintas zonas, y como se cobrará. Explicó que el aparato tiene un costo de 150 dólares por equipo instalado, y que en una primera fase no se lo cobrará al usuario de la vivienda donde se coloque. No están definidas las zonas pero anticipa que será en barrios residenciales grandes, con altos niveles de parquización, ya que es ahí donde se detecta el mayor consumo.