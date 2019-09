En los supermercados sanjuaninos dicen que están golpeados por la caída del consumo. Afirman que en dos años cayó 40%.

Las remarcaciones de precios que se vienen produciendo en el último mes, tras la disparada del dólar y devaluación del peso, y que han llegado hasta el 15%; han frenado la posibilidad de que los supermercados sanjuaninos le den continuidad al programa oficial "Precios Acordados" que llevaban adelante en conjunto con el Gobierno provincial.

A pesar de que a nivel nacional se logró renovar el plan Precios Cuidados con las cadenas del país (ver Sigue en la cadenas), en San Juan no sucederá lo mismo con el programa de precios en referenciales en los supermercados locales, desde donde dicen que van a esperar que pasen las elecciones de octubre para evaluar una continuidad. ""Ganas y predisposición tenemos, el problema es que al no haber una estabilidad en los precios por parte de nuestros proveedores se complica bastante poder llegar a un acuerdo. No podemos tomar un compromiso de firmar algo, y después no poder cumplirle a los clientes", aseguró ayer Mario Gee, desde la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (Cassa), que agrupa a empresas locales.

El pasado 16 de mayo, como parte de un paquete de medidas "anticrisis" la provincia volvió a reflotar su política de acuerdo de precios con el comercio local iniciada dos años atrás, y puso en marcha hasta el 30 de junio una canasta de 25 productos de almacén, dos cortes de carne y pollo, con precios referenciales máximos, con el objetivo de lograr una estabilidad de precios y previsibilidad en el gasto para cada consumidor. Al llegar a esa fecha, el programa se renovó por dos meses más, hasta fines de agosto, mes en que continuó pese a la crisis que se desató tras las PASO. Ayer el sector privado y fuentes oficiales confirmaron que no volverá a renovarse por el momento.

El programa Precios Acordados lo llevaban adelante 26 empresarios supermercadistas locales, en doce departamentos, a través de una iniciativa ejecutada por el Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Industria.

Gee explicó que la quita del IVA dispuesta por la Nación para afrontar la crisis les trajo ""muchísimos problemas", y agregó que es una normativa que ""favorece a los grandes y ataca a las pymes, ya que compramos con IVA y tenemos que vender sin IVA". No obstante, el empresario añadió que el problema fundamental que impide celebrar un acuerdo es la falta de estabilidad de los valores de mercaderías y destacó que en el último mes, luego de la crisis económica desatada tras las elecciones, los precios subieron entre un 3 a un 15 por ciento. ""Por suerte septiembre está tranquilo hasta ahora, esperamos no tener que soportar algunas subas atrasadas", dijo Gee quien destacó que el consumo se ha derrumbado (ver aparte) en los supermercados más chicos en los últimos dos años.

Sigue en la cadenas

En las cadenas de supermercados siguen los Precios Cuidados hasta el próximo 7 de enero de 2020, con subas de 4,66% promedio. El nuevo acuerdo fue anunciado este martes e incluye en la lista de 553 productos yogures con cereales, legumbres, galletas de arroz y productos de higiene personal, entre otros. El secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner, destacó el impacto de las medidas tomadas por el Gobierno para aliviar el consumo, al asegurar que los precios de los alimentos comprendidos en la rebaja del IVA al 0% acumularon una caída promedio de 0,9% en los últimos 30 días. Dijo que el nivel de cumplimiento del plan Precios Esenciales promedió el 84% durante la última semana en las cadenas de supermercados y comercios adheridos de todo el país y que la facturación de las ventas concretadas a través del Ahora 12 marcaron en julio un crecimiento de 72% interanual, con un monto total de $29.217 millones.

Fuerte caída de consumo

La crisis económica que viene golpeando al país y la pérdida del poder adquisitivo aceleró en forma notoria la caída del consumo en las góndolas: los supermercadistas locales agrupados en CASSA estiman una caída del 40 por ciento del consumo en los últimos dos años y el cambio abrupto de las tendencias de compra del sanjuanino. "El cliente se ha acostumbrado a comprar de otra manera, ha tomado una modalidad de comprar día a día, ya no compra la mercadería del mes como hacía un par de años atrás", aseguró su vocero, Mario Gee. El empresario dijo que la entidad que los agrupa dejó de realizar las mediciones de caída de ventas mensuales que solía realizar cansados de compararlas con números negativos cada mes. ""Podemos decir que se han reducido un 40 por ciento tranquilamente en dos años", afirmó. Distinta es la realidad en las superficies más grandes, como son las cadenas de supermercados. Fuentes de ese sector calcularon que la caída del consumo en el último año ronda el 10 por ciento y que se puede sumar otro 10 por ciento en el año anterior, con lo cual se llega a la mitad del descenso que reflejan las empresas locales. "Claro que la realidad de las empresas grandes es distinta porque tienen más espaldas que los súper chicos. Manejan otros volúmenes y precios a los que ellos muchas veces no pueden acceder" dijo una fuente desde una cadena que trabaja en la provincia. En las cadenas dicen que en agosto por ejemplo aumentó el volumen de venta respecto al año anterior, claro que sólo en los productos con ofertas.