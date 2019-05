Arreglos. Aprovechando los días de corte, avanzan las reparaciones del Canal Benavídez, una obra que beneficia a los productores de Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y 9 de Julio.



Aunque la cantidad de agua que trae el río San Juan esta temporada es menor a la pasada, cuando el derrame fue de 1.090 hm3 y ahora se esperan unos 850 hm3, en Hidráulica no van a ampliar los días de corte del servicio a los regantes, sino que los van a mantener en las 90 jornadas, como fue en el período anterior. Es que para evitar perjudicar a los hombres de campo, que están en la etapa de cultivo de los productos de invierno, van a apelar a lo embalsado en los diques. Así lo confirmó el titular del área, Maximiliano Delgado.

Tal como ocurre todos los años, a partir del 2 de junio empezará el corte más prolongado de agua en los canales, tarea que tiene un doble propósito: por un lado realizar la limpieza de la red de riego, donde la gente tira todo tipo de desperdicios, desde basura domiciliaria hasta colchones, lavarropas en desuso y cuadros de bicicleta que ya no se utilizan, que van reduciendo la capacidad de conducción de líquido de los canales. Pero también sirve para acumular agua en los 3 diques, Caracoles, Punta Negra y Ullum, que funcionan, como ocurre ahora, como un reservorio para épocas secas. "Se junta agua en los diques para hacer una mejor distribución para la época de la mayor demanda y consumo en la provincia, que son los meses de diciembre, enero y febrero. Por las condiciones climáticas el consumo humano también se incrementa, más el uso de parrales y chacras", explicó el funcionario de Hidráulica.

Los 90 días de corte no serán de un solo tirón, según explicó Delgado. Durante los meses de marzo, abril y mayo hubo cortes intermitentes, de unos 20 días en total, y a partir del 2 de junio vendrá el más prolongado, de casi un mes, para completar los 90 días entre julio, agosto y septiembre. La idea de no hacer una sola suspensión del servicio es dejar algunas ventanas para que los agricultores puedan sembrar sus chacras y no se vean tan perjudicados.

Otra tarea que se hará en esta época es el mantenimiento de las compuertas del dique Nivelador Ignacio de la Roza. Está previsto hacer el pintado y arenado de las compuertas de descarga al río, que son 17 en total, y 8 compuertas frontales que van al canal matriz.

Para evitar problemas a los hombres de campo, el cronograma de cortes ya fue consensuado con los regantes representados en las juntas de riego. "Es para que tomen todas las precauciones, como es la plantación de chacras de invierno", dijo Delgado. Bruno Perín, representante de la junta de riego de Pocito, sostuvo que "hay que ir manejando la falta de agua en esta época".

Para esta temporada se ha pronosticado que el derrame de agua en el río San Juan sea de alrededor de un 20% menos que el anterior. Teniendo en cuenta que en el período pasado el río trajo 1.090 hm3, se calcula que ahora podría traer 872 hm3, con lo cual el ciclo será definitivamente "seco". Delgado dijo que hasta ahora andará en ese rango o incluso menos, en los 850 hm3. El mejor período de los últimos años fue en el 2016/17 cuando el río San Juan trajo 2.350 hm3. Por eso la importancia de mantener los diques llenos.





DATOS DE INTERÉS

Cultivos

La red de riego de la provincia sirve para dotar de agua a unas 160.000 hectáreas de cultivos distribuidos a lo largo de la red de canales. De esa superficie, unas 47.000 hectáreas (29%) corresponden a viñedos, que son la mayor proporción de la economía provincial.

Sistema

La red de riego de la provincia tiene una extensión de 9.000 kilómetros de canales, incluidos los primarios, secundarios y terciarios. No incluye los ramos internos de los productores. El sistema comienza en el dique Partidor San Emiliano y es uno de los más extensos del país.

Cantidad

Durante las temporadas 2018 y 2019 habrá 90 días de corte de agua en la red de canales de la provincia. En el 2017 fueron 60, pero después ha hecho falta ampliar el período. Uno de los más extensos fue el del 2015, cuando el agua estuvo cortada durante 103 días.

REPARACIONES

Con una inversión de $262 millones, de los que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aporta el 70% y el Gobierno de San Juan pone el 30% restante, avanzan los trabajos de reparación del Canal Benavídez, aprovechando la época de la monda de canales.

Se trata de un proyecto para beneficiar a los 1.019 productores con derecho de riego de la zona de influencia del sistema del canal, distribuidos en los departamentos Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y 9 de Julio. Se estima una superficie empadronada bajo riego de 11.170 hectáreas y una superficie cultivada de 6.900 hectáreas aproximadamente.

El plan comprende tareas tales como limpieza y desmalezamiento de caminos de servicios, revestimiento, impermeabilización y mantenimiento de canales y ramos, como así también la reconstrucción total de algunos canales secundarios. Calculan que estará finalizado a mediados del 2020.