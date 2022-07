El dólar blue se desploma 17 pesos en el inicio de la semana. El paralelo se aleja así del récord que alcanzó el viernes pasado, en medio de las fuertes tensiones locales que siguen vigentes, mientras los dólares financieros también marcan bajas desde las primeras operaciones de la jornada.

Los operadores señalan que esta caída se debe a las últimas limitaciones que dispuso el Banco Central sobre la tenencia de instrumentos financieros, lo que forzó a algunas empresas a vender parte de sus posiciones. Esto genera una baja en las cotizaciones de los dólares financieros y, por consiguiente, en el blue.

Con este retroceso, la cotización del dólar blue pasa a ubicarse en $ 316 para la compra y $ 321 para la venta. A la vez, recorta la brecha a 146% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y a 134% en relación al promedio del minorista. En San Juan, los indicadores marcaban a 325 pesos por dólar.

Asimismo, con otro desplome de los bonos de referencia, los dólares financieros muestran bajas este lunes. El MEP a través del AL30 y el contado con liquidación (CCL) mediante el GD30 retroceden 0,9% y 1,8% para ubicarse por debajo de los $ 313 y $ 321, respectivamente.

Las cotizaciones paralelas continúan así mostrando una importante volatilidad, en medio de la incertidumbre del mercado local por las tensiones políticas y económicas. De hecho, al interior de la rueda del viernes pasado el blue tocó el récord nominal de $ 350 en su punta de venta, aunque cedió horas después.

DÓLAR OFICIAL

Por el lado oficial, el dólar minorista avanza a $ 136,75 en Banco Nación y a $ 137,30 en el promedio de las entidades. El mayorista, en tanto, marcó un alza de $ 66 para ubicarse en $ 130,40, con lo cual compensó la inactividad de los dos días previos por el fin de semana y retomó el ritmo de devaluación diaria.

En tanto, la autoridad monetaria obtuvo un saldo a favor de alrededor de u$s 55 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, en otra jornada en la que la demanda para pagos de energía superó los u$s 100 millones. Así, el saldo negativo del mes bajó a u$s 880 millones, aproximadamente.