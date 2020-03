El Gobierno resolvió autorizar la venta por delivery de un listado de "productos electrónicos esenciales", a través de las cadenas de electrodomésticos, que hasta ahora tenían vedada esa posibilidad. Esto permite que comiencen a distribuirse productos como las notebooks, que durante la semana pasada tuvieron una caída en ventas superior al 50%, ya que sólo estaban distribuyendo los supermercados y algunos operadores logísticos como el servicio "full" de Mercado Libre.

Si bien algunas cadenas de electrodomésticos arrancaron la venta y distribución, como Frávega y Musimundo; otras prefieren todavía no arrancar, porque no tienen productos en sus depósitos y los distribuidores no les están entregando la mayor parte de esos productos electrónicos.

El listado de productos autorizados por el Gobierno incluye PCs, notebooks, celulares, televisores (hasta 55 pulgadas), tablets, lavarropas, heladeras, freezers, impresoras, termotanques, calefones, cocinas, hornos y microondas. También pequeños electrodomésticos para el hogar y la cocina, como planchas, aspiradoras, batidoras, licuadoras, tostadoras y pavas, entre otros.

Sin embargo, las cadenas de electrodomésticos todavía siguen teniendo prohibida la distribución por delivery de estufas, juegos electrónicos, consolas para juegos, equipos para fitness y herramientas para cortar el césped, entre otros productos.

"Es una medida auspiciosa, porque ya empezamos a vender en nuestra tienda virtual, pese a tener cerradas nuestras sucursales a la calle", dijo un directivo de una cadena de electrodomésticos. Y agregó: "Pero sería importante que nos autoricen a vender todos los productos que tenemos en stock, ya que si empieza a hacer frío, la gente va a querer comprar estufas, así como también necesitan comprar equipos para cortar el césped del jardín, por ejemplo para prevenir el dengue".

La entrega de los productos tiene un nuevo protocolo de entrega, para cuidar la salud de la gente, ante la pandemia de coronavirus. Los conductores y distribuidores usarán "desinfectante de manos y/o alcohol en gel", dijeron desde una cadena de electrodomésticos. Además, ya no se pedirá la firma del recibo de entrega, ni los distribuidores podrán ingresar al hogar ni desembalar el producto. Tendrán que dejar el producto a un metro y medio de distancia, cuando eso sea posible. Y no se computará el período de cuarentena en los plazos de devolución de productos.

Desde una cadena de electrodomésticos, que comenzó a vender los "productos esenciales", señalaron que también siguen vendiendo estufas, juegos electrónicos y equipos para cortar el césped, pero que recién los van a poder entregar el 13 de abril, cuando termine la cuarentena obligatoria, ya que esos productos no están incluidos en los listados de "productos esenciales" que estableció el gobierno.

Y en otra cadena, que no se sumó a la venta que acaba de autorizar el Gobierno, aclararon que están vendiendo todos los productos en forma online y telefónica, pero que recién los van a entregar cuando termine la cuarentena por la pandemia de coronavirus, por la dificultad actual que tienen para proveerse de equipos.