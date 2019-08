Concesionarias, con movimiento dispar en la provincia.

En las concesionarias sanjuaninas que el lunes frenaron sus ventas ya comenzaron a registrarse aumentos de precio. Ayer tarde American Car, concesionaria oficial de Chevrolet, recibió la comunicación oficial de General Motors de aplicar una suba de 23% en todos los precios para sus modelos, informó su gerente Ricardo Rizatti. Agregó que sigue el plan nacional 0 km con los descuentos de la Nación, la automotriz y la concesionaria, como también la financiación; aunque ya le adelantaron que pueden cambiar las tasas de interés de un momento a otro.



En otras concesionarias estaban desconcertados, esperando directivas de las automotrices a las que representan, que aún no decidían los incrementos y también habían suspendido las ventas del plan 0 km. ""Estamos en stand by", dijo Adrián Galaverna, desde la concesionaria oficial de Fiat, aludiendo que no tenían listas de precios referenciales. No obstante confirmó que iban a aplicar un 15% de aumento "tentativo" con el solo fin de vender algunas pocas unidades necesarias para solventar gastos. Donde sí habían tomado la decisión de continuar la venta de todo el stock de unidades, y sin aumentos, es en Señor González, concesionario oficial de Toyota. El gerente Leonardo Ocampo aseguró que la decisión fue tomada por la automotriz y el concesionario, ""en apoyo a la fidelidad de los clientes, que muchos dejaron señas". El directivo añadió que la devaluación no se aplicará en su totalidad, sino en tramos, como en ocasiones anteriores.



""Los japoneses de Toyota siempre van en contrario del mercado y en las devaluaciones anteriores no trasladaron el total de la suba para evitar dar un golpe al consumidor final, aplicando subas bimestrales o trimestrales", aseguró.

Incentivo

Un plan que sigue vigente en algunas concesionarias de la provincia es el del Gobierno nacional para incentivar la compra de unidades 0km. Se trata de descuentos de $50.000 para los autos que cuestan hasta $750.000 y $ 90.000 para aquellos cuyo precio sea superior. En la práctica consisten en el aporte de un subsidio público que se puede sumar a las rebajas otorgadas por las terminales para fomentar las operaciones.



Al compás del dólar



De acuerdo a lo explicado en las concesionarias, el 70% de la oferta de automóviles en Argentina son modelos importados, pero además, los modelos fabricados aquí están atados al dólar: entre 60% y 80% de sus componentes son de origen importado.