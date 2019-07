El gobernador Sergio Uñac, junto a sus ministros, participó ayer de la presentación de los resultados del Programa San Juan II, como así también de la exposición sobre los proyectos "Inversión San Juan". El programa tuvo una inversión total U$S 80 millones, de los cuales U$S 60 millones fueron otorgados por el BID en calidad de préstamo para la provincia, mientras que los otros U$S 20 millones fueron aportados por el Gobierno de San Juan como contraparte. El Gobierno provincial es el encargado de gestionar y articular con las diversas entidades bancarias el circuito para incluir financieramente a mipymes. La iniciativa provincial, inédita en el país; busca consolidar una política socioeconómica de mediano y largo plazo con un modelo productivo diversificado, sustentable y competitivo. El Gobierno ya trabaja de cara a una tercera etapa del programa. Según el informe, se realizaron nueve subastas abiertas con la asistencia técnica del Banco Central de la República Argentina y en total se adjudicaron $846,8 millones para 896 subpréstamos a mipymes, a un promedio de $939.035 por préstamo. Un total de 20 cadenas productivas fueron asistidas por el programa, en 17 de los 19 departamentos. Estas son olivos, apicultura, equipamiento construcción, fabricación de productos plásticos, frutas y hortalizas, minería, textil, industrias, pecuaria y semillas, entre otros.