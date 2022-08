El Instituto Nacional de Vitivinicultura dio a conocer esta semana el listado de todas las Denominaciones de Origen (DOC) e Indicaciones Geográficas (IG) vigentes en el país, y la evolución de su uso en las exportaciones y ventas al mercado interno. Allí se puede ver que entre 2019 y 2021 ha crecido el uso de este sistema de certificación que sirve para potenciar y agregar valor a los vinos, por parte de bodegas de Mendoza, La Rioja, Salta y Patagonia, mientras que las de San Juan casi no figuran. Desde la Cámara de Bodegueros admitieron que no le están sacando provecho a este sistema que los beneficiaría a la hora de posicionar más los vinos de la provincia. Y no se trata de una responsabilidad sólo del Estado, sino que es compartida por el sector privado, que ha diferencia de Mendoza por ejemplo ha sabido capitalizar los beneficios de la Ley 25.163, vigente desde el año 1999. ""En San Juan nos ha faltado promocionar las Indicaciones Geográficas y este es un poco el desafío que tenemos, promocionar nuestras regiones vitivinícolas dentro de San Juan con sus características y a partir de ahí colocar las IG en las etiquetas para que nuestros vinos tengan mayor difusión", dijo el presidente de los bodegueros, Mario Pulenta. En el sector analizan que lo que primero hay que promocionar son las IG, para luego colocarlas en sus vinos. ""Lo importante es que la IG tenga una imagen, porque si uno le pone Valle de Zonda a una etiqueta y no es conocido, no tiene sentido, no agrega valor al producto", añadió Pulenta, quien adelantó que el sector está previendo empezar a promocionar los valles de San Juan con sus características, su terroir y con una calidad acreditada para que tenga justificación utilizar el lugar de origen en los vinos.

San Juan posee 24 Indicaciones Geográficas, correspondientes a la mayoría de sus departamentos más Barreal, Valle de Calingasta, Valle de Pedernal, Valle de Tulum, Pozo de los Algarrobos y Valle de Zonda. De ellos, sólo la IG Valle del Pedernal certificó unos pocos vinos para la exportación en 2019 (16.243 litros), en 2020 (27.114 litros) y en 2021 (18.864 litros), mientras que Zonda certificó apenas 450 litros en el año 2020. Para tomar magnitud de las cifras, sólo la DOC Luján de Cuyo (Mendoza) certificó par exportar casi 380.000 litros en 2019 y 667.000 litros en el 2021. En el mercado interno las bodegas locales la usan un poco más, pero comparada con el resto, es muy pobre. Allí Valle de Pedernal es el que más aparece, al pasar de 52 mil litros en 2019 a 161.520 litros en el 2021, un crecimiento del 209%. Valle de Calingasta tuvo participación en 9.200 litros en 2019, trepó a 25.683 en 2020 y bajó a 2.112 litros en 2021. Barreal certificó 5.781 litros en 2019 y sólo 570 el año pasado, mientras que Valle de Zonda usó la IG en 3 mil litros en 2020 y sólo en 1.310 en el 2021. ""A pesar de ser la segunda provincia vitivinícola del país, nos falta sentarnos en el mundo vitivinícola argentino y hacer ruido", cuestionó Pedro Pelegrina, presidente del Consejo de Enólogos. Al "mea culpa" se unió el enólogo Marcelo Ureta, quien destacó el éxito de las IG y DOC en Europa en términos de comercialización y valor agregado que aporta. ""Pero si el lugar no ha hecho nada para valorizarse, no aporta nada", dijo.



EN EL PAÍS

El vicepresidente del INV, Hugo Carmona, detalló que las exportaciones de vinos con DOC aumentaron un 201% respecto al año 2019 y las IG subieron 111%. Los vinos con DOC aumentaron un 182% mientras que con IG crecieron un 68% respecto al año 2019. En el país hay reconocidas 2 DOC y 106 IG. En 2021 se comercializaron 36 millones de litros señalando su origen.