Al encuentro en el que estaba previsto avanzar sobre el precio de la uva para esta vendimia faltó el sector más buscado, el bodeguero, para avanzar en las definiciones. Sin un interlocutor a quien reclamar no hubo avances y se dilatan las negociaciones. En su lugar se dispuso armar tres mesas de discusión, uno de la uva para mosto, otro para pasas y el tercero para vinificar, pero el problema es que la cosecha está avanzando y los viñateros están entregando su producción, pero no saben cómo y a cuánto la van a cobrar.

El encuentro, que tuvo lugar ayer en la sede central del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en Mendoza, había sido convocado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, a pedido de los productores. Estuvieron el secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Agricultura de la Nación, Jorge Solmi, un área de reciente creación para cuidar las relaciones con las provincias. Estuvo también el dueño de casa, Martín Hinojosa, titular del INV, y el ministro de la Producción de San Juan, Ariel Lucero. Del sector productor asistieron Juan José Ramos (Asociación de Viñateros Independientes), Eduardo Garcés (Federación de Viñateros) y Pablo Martín (Mesa Vitícola). De la vecina provincia estuvieron representantes de la Asociación de Productores del Oasis Este Mendocino y de la Asociación de Viñateros de Mendoza. Del sector industrial sólo estuvieron un representante del sector mostero y otro de Bodegas de Argentina. Pero el fuerte del sector bodeguero no estuvo y tampoco hubo representación de la Cámara de Bodegueros de San Juan.

El apuro es porque, por ejemplo en San Juan está avanzada la cosecha, se calcula que ya se ha recolectado alrededor de un 30% de la producción que hay en los parrales de la provincia, es decir unos 150 millones de kilos, pero todavía no hay precio para el producto. Y lo que está sucediendo es que el viñatero entrega la uva al elaborador, que incluso le adelanta fondos para esta tarea, pero todavía no hay precio acordado. Es decir que no sabe cuánto cobrará al cabo de un año de trabajo.

Esta situación se da cuando, según las estimaciones de los productores, las pérdidas rondarán el 30% y aún más. Es por el combo de factores, como heladas tardías, los vientos, la sequía y la ola de calor.

Cuando el ministro Julián Domínguez estuvo el lunes de la semana pasada en San Juan, las entidades de la provincia le presentaron una nota solicitando su mediación para asegurar, al menos, $40 por el kilo de uvas comunes. El año pasado, en promedio se pagaron unos $22 por kilo del producto, es decir que la solicitud actual está un 81,8% por encima de lo pagado en la vendimia del 2021.

Entre los viñateros hay preocupación porque buena parte de las uvas de San Juan ya están maduras, tienen el grado suficiente y están en condiciones de ser cortadas, pero no hay precio de referencia y así no pueden planificar. Por eso la intención fue que la Nación convocara a las partes y mediara para que haya un precio acordado entre las partes y en el que todos estén de acuerdo.

Planteo

40 Es en pesos lo que piden los viñateros sanjuaninos por el kilo de uvas comunes. Por las tintas y las finas reclaman entre 70 a 80 pesos.

Discusión

3 Es la cantidad de mesas para debatir precios que se dispuso armar ayer. Una para uva para vinificar, otra para mosto y la tercera para pasas.

Condicionamiento del Gobierno local



En el Gobierno de San Juan pusieron como condición para acceder a los préstamos para levantar la cosecha que cualquier bodeguero que quiera acceder al beneficio que se gestiona a través del Banco Nación deberá comprometerse a pagar al menos $35 por el kilo de uva. "El Gobierno de San Juan estableció la elegibilidad de $35 para las uvas comunes", dijo el ministro de la Producción, Ariel Lucero. Y explicó que si bien los anticipos los da el Banco Nación, el Ejecutivo local subsidia parte de la tasa y por eso se reserva la facultad de decidir a quién otorgar las ayudas.

El sector vitivinícola cuenta con dos líneas de crédito para cosecha y acarreo, aunque también está incluida la elaboración, gracias a un convenio que firmó el Gobierno provincial con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Ambas líneas suman 1.070 millones de pesos.