Ayer se realizó otro encuentro de la Mesa Vitivinícola, que contó con la participación de todas las cámaras de la cadena del sector, y no se logró definir un precio base para el kilo de uva para la próxima cosecha. A raíz de eso, el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, advirtió que si eso no ocurre, ""el programa de ayuda oficial no entrará en vigencia, ""y no podremos dar beneficios ni a uno ni a otro sector". El funcionario confirmó que este año el Gobierno quiere implementar un programa que implica que los bodegueros trasladistas fijen un precio base a pagar por cada kilo de uva que compren al viñatero, para poder entrar al convenio de ayuda vitivinícola, tal como adelantó DIARIO DE CUYO. ""También deben fijar el porcentaje a maquila que le van a recibir al productor, y a partir de ahí los viñateros tendrán el beneficio de contar con un precio seguro, y créditos a tasa cero; y los bodegueros van a tener acceso a créditos con una tasa a un dígito", explicó el ministro.

Sin embargo ayer las partes se reunieron en un encuentro al mediodía que estuvo presidido por Díaz Cano y no acordaron ningún precio entre ellos, por lo que quedaron en volver a reunirse el próximo jueves. El problema es que las grandes bodegas y mosteras formadoras de precios este año quieren pagar alrededor de 6 pesos y los viñateros dicen que ese precio no cubre ni la mitad del costo de producción de este año. La Asociación y la Federación de Viñateros quieren que se fije un precio de 12 pesos y la los productores de la Mesa Vitícola, piden 8 pesos.

Ayer, Díaz Cano anticipó que la Cámara Vitivinícola consultará con sus asociados la posibilidad de ofrecer un precio base de entre 6,50 y 7 pesos. ""Si entre ellos no hay acuerdo, no le podremos dar ningún beneficio principalmente a las bodegas" volvió a advertir el ministro, quien sostuvo que el Gobierno está intentando unir las partes. ""Nosotros estamos en condiciones de poner el convenio en funcionamiento la semana que viene, con un precio base que se puede ir actualizando a medida que avance la cosecha", agregó, y anticipó que el plan oficial es entregar 1 peso por kilo de uva ingresada a bodega, con una tasa de un dígito al bodeguero, mientras que a los viñateros que le vendan sus uvas a esas bodegas se les dará un crédito de cosecha a tasa cero.

El ministro dijo que el gobierno no aceptará que el convenio sea solo a maquila y sin poner un precio base (así lo piden las entidades), porque eso dejaría afuera a los productores chicos que no tienen espalda para sostenerse hasta vender el vino o mosto que elaboren. ""El convenio tiene que ser con maquila y precio base", dijo Díaz Cano.