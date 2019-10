Los productores dicen que no hay mucha demanda por los Bonovit en el mercado para pagar impuestos provinciales en la Dirección General de Rentas (foto). Por eso buscan que los autoricen para deudas de Hidráulica.

Los presidentes de las Juntas de Riego de la provincia están organizando una reunión para la semana próxima con el objetivo de firmar en forma unánime el pedido al Ejecutivo provincial para que con los Bonos Vitivinícolas -Bonovit- se puedan cancelar o regularizar también deudas de Hidráulica y no solamente impuestos provinciales como es actualmente. De lograrse, será necesario modificar la ley en Diputados (ver Una modificación...). Aseguran que el crédito fiscal con el que el Gobierno ayudó a los productores de uvas que diversificaron su producción, (que a su vez puede transferirse a un tercero) para pagar impuestos, no está teniendo demanda para el pago de Patentes o Inmobiliarios; y quieren orientarlo a un rubro en el que los productores sí tienen deuda, como es el pago de la Tasa Retributiva de Servicios que deben cumplir ante el Departamento de Hidráulica.

El presidente de la Junta de Riego de Pocito, Bruno Perin, dijo que "realmente hay muchas deudas de Hidráulica y hay mucho Bonovit en la calle que no se está usando en impuestos" y al mismo tiempo el Departamento de Hidráulica está necesitando recursos para poder sostener las tareas de mantenimiento de canales. Por ese motivo se está organizando un encuentro para que los 18 titulares de juntas de riego de la provincia firmen el petitorio. Al ser el Departamento de Hidráulica una sociedad mixta -dirigida por el Gobierno y por el sector privado-, el Consejo del organismo tiene que tener el aval de las Juntas de Riego para aprobar esa iniciativa, confirmó el titular de Hidráulica, Maximiliano Delgado. Eduardo Garcés, desde la Junta de Riego de Chimbas, añadió que hay buena predisposición porque los productores tienen bonos de crédito fiscal en su poder y no lo pueden usar. "Los viñateros, para poder gozar del beneficio de exención del pago de Ingresos Brutos; debemos tener los impuestos al día por eso el sector no tiene deuda con Rentas de la provincia", explicó. Es cierto que los bonos -que pueden destinarse al pago de impuestos con algunos incentivos (ver claves)- se pueden endosar a un tercero, pero esa práctica no está teniendo éxito. "La gente que los puede comprar lo está haciendo muy lentamente, porque no conoce cómo es el mecanismo, o bien los pagan al 50% de su valor", aseguró Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Productores Independientes. A su vez, la Tasa Retributiva de Servicios, la deben pagar todos los productores, y la recaudación va a una cuenta de las Juntas de Riego en Hidráulica. Cuando la dependencia debe realizar monda de canales, mantenimiento de servicios de riego , pasantes, etc, se cobra de esa cuenta. Esa tasa por ejemplo en Pocito ronda los $1.000 y en Chimbas los $1.450, siempre por hectárea y por año. Hidráulica nunca reveló a cuánto asciende la deuda en esa dependencia, pero un informe privado del 2018 indicó que en solamente un año rondaba los $5 millones. "Hay mucha mora, seguro, los productores con los bajos precios que tienen, lo que menos hacen es pagar el agua", dijo Garcés.





Qué es el bono

La ley 1888-I de este año dio creación al programa Bonovit, un crédito fiscal destinado a personas físicas o jurídicas, que acrediten ser productores de uvas.

Con este bono se podrá cancelar o regularizar deuda de impuestos provinciales correspondientes a capital, intereses o multas, en etapa administrativa o judicial.

Cómo son

Si bien son emitido a nombre del productor, pueden ser transferidos una vez a otro contribuyente para el pago de impuestos. Tienen valor del 100% al pagar deuda del año 2018, 110% cuando se utilicen para pagar deuda del año 2017 y 120% cuando se utilicen para pagar deuda del año 2016 y anteriores.

Características

Se pensó como incentivo para diversificar y bajar stock de vino, por lo que se entregó como subsidio, a razón de $4 por cada litro de vino desnaturalizado o destinado a fábricas de vinagre, $2 por cada kilo de uva destinado a consumo en fresco o pasa y $1 cada kilo de uva destinado a elaborar mostos.

> Una modificación debe pasar por Diputados

El ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, recordó que para cambiar el destino de los Bonos Vitivinícolas será necesario modificar la ley que le dio creación, por lo que el pedido de las Juntas de Riego y Departamento de Hidráulica deberá ser tratado en la Legislatura y requerirá de un guiño del Ejecutivo. El gobierno destinó para esta herramienta $200 millones ""los cuales ya fueron repartidos casi en su totalidad", dijo ayer el funcionario. En total, son 1.166 viñateros los que lo pidieron, y el monto superó esa cifra, por lo que los productores mas grandes han visto recortado el subsidio. Además, desde algunas entidades viñateras solicitaron por nota que se analice la posibilidad de que se incluya el Bonovit par el pago de deudas de este año.