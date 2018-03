Los principales referentes de 25 complejos agropecuarios de todo el país se reunieron en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para solicitar la reglamentación de un artículo de Reforma Tributaria aprobada por el Congreso Nacional a fines del año pasado. Es para reclamar la aplicación de manera inmediata el nuevo Mínimo No Imponible (MNI) de $12.000 de salario bruto para las contribuciones patronales. Además, propusieron un amplio debate de los electrodependientes que transparente los costos de suministro de energía de las provincias.



Durante más de cuatro horas de reunión se reafirmó la necesidad de establecer un mínimo no imponible (MNI) para el pago de contribuciones patronales que promueva una tendencia a formalizar el empleo rural.



"Con la implementación del nuevo mínimo no imponible se generaría una reducción en el costo de contratar mano de obra que, en nuestro caso, por lo general, es de carácter intensivo", señaló Raúl Robín, titular del sector de Economías Regionales de la entidad.



De esta manera, las producciones primarias accederían a un alivio ante los problemas de rentabilidad y, por ende, competitividad.



Asimismo, podrían afrontar los constantes aumentos de costos internos, ya sea de los servicios como de los insumos necesarios para la producción, expresó CAME.



Desde la Mesa Ejecutiva de Economías Regionales de la CAME se propuso crear e integrar una Mesa de Producciones Electrodependientes, de participación público-privada, a fin de encontrar soluciones a esta problemática.