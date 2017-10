Como presidente de bloque, es el hombre del uñaquismo que maneja los tiempos para que los proyectos de ley salgan o no en la Cámara de Diputados. Para estas elecciones, es uno de los coordinadores de la campaña electoral del frente oficialista Todos. El diputado Pablo García Nieto pasó por el programa +A todo o nada+ de Radio Sarmiento, en donde dijo que está capacitado para ser intendente de Rawson y que 2019 puede ser su momento. Además, aprovechó para pegarle a los candidatos de Cambiemos.



- ¿Cómo ve a Rawson?



- Muy bien, con crecimiento, hay que seguir con mucha ayuda del Gobierno provincial. En líneas generales, hay que mejorar los servicios municipales. Conozco y reconozco los esfuerzos que se están haciendo. Rawson son 300 kilómetros cuadrados con un centro comercial muy fuerte, con una zona rural, con muchos barrios nuevos. Viene el barrio de mil casas, que es una ciudad nueva, a la que vamos a tener que brindarle muchos servicios. En este sentido es que tenemos que redoblar esfuerzos.





-¿Qué cosas mejoraría?



- Alumbrado, barrido y limpieza. En la zona centro oeste. Desde Villa Krause hacia el barrio Hualilán, barrio Güemes, hay barrios nuevos y se está haciendo muchos esfuerzos con la recolección, con contenedores. Se está trabajando mucho, pero siempre falta.

-¿La interna entre Uñac y Gioja, que estalló por las candidaturas, se ha terminado?



- Creo que fueron expresiones de deseo en cuanto a quienes podían representar a los sanjuaninos y en cuanto a visiones de lo que hoy estamos viviendo en San Juan con la sucesión de Sergio Uñac tras 12 años de Gobierno de José Luis Gioja. En este sentido, cuando se acompañó la decisión del Gobernador sobre quiénes eran los candidatos, todos se han encolumnado.





- Entonces, ¿se terminó la interna?



- Entiendo que sí. Hoy día tenemos el objetivo de sacar la mayor cantidad de votos el 22 de octubre, que le permitan al Gobernador un acompañamiento de todos los legisladores.



- Uñac ha asegurado que el poder real en el país está en la liga de Gobernadores del PJ y Gioja le ha pedido a los bonaerenses el voto para Cristina. ¿Dónde se anota el peronismo de San Juan?



- En lo que necesitamos los sanjuaninos: legisladores que tengan la misma tonada que el Gobernador.



- El peronismo de San Juan se anota detrás de los gobernadores..



- Detrás del Gobernador de San Juan.

"Seguramente va a haber una o dos sesiones extraordinarias para tratar asuntos que necesita el Ejecutivo entemas económicos”.



- ¿Cree que Gioja estará ahí?



- Creo que sí, va a seguir acompañando al Gobernador Uñac, más allá de su responsabilidad como presidente del PJ nacional. Luego del 22 de octubre, discutiremos en el seno del PJ nacional cómo sigue la conducción, cómo armamos y cómo llamamos a los que se sientan contenidos dentro del abanico que es el justicialismo y cuál es la estrategia para 2019.





- ¿Se puede imaginar a Rubén Uñac en el mismo bloque que Cristina?



- No. Lo veo a Rubén Uñac en el bloque de los gobernadores, con aquellos que se quieran sumar. Uñac, junto con los gobernadores, se sentarán en el PJ nacional y van a convocar a todos los que se quieran sumar.

"Hay que mejorar los servicios municipales en Rawson. Se está trabajando mucho, pero siempre falta”.



- ¿Massa incluido?



- Si, todos los que se sientan contenidos. No hacer un rejunte en base a un resultado sino que dentro de una unidad de concepción, llamarlos a todos los que entiendan que es posible un proyecto superador al que hoy está gobernando en la Nación.



- ¿Le gustaría gobernar Rawson?



- Sí. No sé si en 2019, yo soy un soldado. Soy parte de un proyecto. No me da lo mismo estar en cualquier lugar. Estoy convencido que uno no puede pelear por un cargo, uno tiene que trabajar por un proyecto.



- ¿Cree que 2019 es su momento?



- Sí, puede ser. En eso me siento capacitado. Puedo ser intendente en 2019 o en otro año. Es una posibilidad. O donde el proyecto del Gobernador Uñac me necesite.



- ¿Se va a enfrentar con el giojismo?



- No sé.





- ¿Le teme al giojismo?



- No. Los que me conocen saben que cuando yo vengo y tengo que jugar, juego y me gusta ganar y trabajo para lograr objetivos. El día que yo tema, le temeré a mis inseguridades.



- ¿Se ve peleando una interna con Juan Carlos Salvadó, presidente del Concejo Deliberante y hombre de Juan Carlos Gioja?



- (Risas) Ya se verá. Hoy no es el momento.





- ¿Está capacitado para jugar una interna en Rawson contra el giojismo?



- Es que no es contra nadie. Creo estar capacitado para ocupar un lugar como el de intendente de Rawson. En este sentido, creo que hay muchos más que también lo están y en su momento definiremos quienes serán. Vaya a saber, capaz que en 2019 puedo llegar a ser otra cosa.



- Si el massismo va al peronismo, ¿lo ve a Ibarra dentro del PJ sanjuanino?



- Veo que mucha gente de Ibarra que nos está acompañando, al igual que a Uñac.





- ¿Se le está yendo gente a Ibarra?



- No es que se le estén yendo. El mismo Ibarra ha surgido del Justicialismo, pero veo mucha gente en Rawson que nos acompaña, que le gusta lo que está haciendo el Gobernador, lo ve como alguien que no está alejado. Hay gente que se siente contenida.



- Eduardo Cáceres dijo que la candidatura de Ibarra la había armado Uñac para dividir...



- Cáceres ha dicho tantas cosas que yo no me voy a hacer cargo.



- ¿Cómo cuáles?



- Que la Nación no nos debe plata, que las obras han aparecido a partir del 2015, que San Juan no existió en todos estos años. De esas cosas que responda él. Yo no me voy a hacer cargo.



- Volviendo a lo de Ibarra, ¿lo ve dentro del Peronismo?



- Si. Yo creo que sí, para 2019.





- ¿Rubén Uñac y Allende van a superar los 50 puntos?



- Sí. Hemos trabajado mucho en eso. Llegar a todos los departamentos, sin mirar donde hay mayor cantidad de votos, es lo que nos diferencia con el Gobierno nacional.





- Puertas adentro del PJ, ¿se evalúa la gestión del intendente según el resultado en ese departamento?



- Es un mix. Gracias a Dios a nuestros intendentes les está yendo cada vez mejor.





- Salvo Capital, en donde les sacaron 12 puntos de diferencia...



- Ahora lo vamos a achicar.





- ¿En cuánto cree que van a mejorar?



- Bastante. Es un desafío. Va a ser una sorpresa. Se le está llegando mucho a los capitalinos el hecho de la necesidad de que el 22 de octubre qué es lo que elegimos. Elegimos a senadores y diputados que lo ayuden a Sergio Uñac a traer más viviendas, más pavimento, a apoyar más a los productores y a la industria.



- Entonces, por lo que dice, Cáceres y Basualdo no lo ayudan...



- El ejemplo de la tonada a mí me gusta mucho. No hay dudas, cuando lo escuchamos a Rubén Uñac o a Walberto Allende, las cabezas de lista, de que no van a dudar un segundo en defender los intereses de los sanjuaninos. Ahora, si me habla del resto, con mucho respeto, veo que por ahí se pueden esconder en, como jugando a Bugs Bunny, en lo de esconderse, salir y ver qué pasa.



- Pero en eso de que apoyando a los candidatos Uñac se acompaña a los sanjuaninos, muchos no querían que el PJ defendiera a De Vido. Y sin embargo, el Gobernador les pidió a sus diputados que lo defendieran...



- Pero el hecho de votar o no a De Vido no significa que no haya un Gobernador que diga y que sea claro que los que meten la mano en la lata tienen que ir presos.

- Pero defendieron a alguien que está acusado de corrupción...



- No, no se defendió. Se cuestionó una figura legal que podía traer un descalabro de cosas al hecho de que por cuestiones de moral había que desaforar a un diputado.



- ¿Pero por qué lo terminaron defendiendo?



- Se usó la inhabilidad moral agarrada de los pelos, únicamente con fines electorales. Porque lo podrían haber hecho un año antes.



- Pero eso no lo hace el poder político, lo hace la Justicia...



- Ahí está todo el problema, entramos en una cuestión electoral. Yo realmente quiero que todo aquel que mete la mano en la lata vaya preso. A partir de ahí, quiero legisladores nacionales que lo acompañen al Gobernador para defender San Juan y que sean gestionadores, que estén a la altura de las circunstancias. No que estén jugando y que tengan la cucaracha en el oído, como en los programas de televisión, esperando que les den letra para ver qué es lo que salen a decir de acuerdo a las conveniencias.





- ¿Cáceres y Basualdo son así?



- Con mucho respeto, sí. Cáceres y Basualdo esperan letra para ver qué dicen según las conveniencias.