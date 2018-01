Crece en la provincia la tendencia a sacar dinero de lugares no tradicionales. La posibilidad de obtener dinero apunta a supermercados, estaciones de servicio, en los San Juan Servicios y también en las llamadas empresas no bancarias.

Conseguir efectivo para realizar una compra o cancelar una obligación suele ser por estos días una tarea complicada por las largas colas que se producen en los cajeros automáticos, sobre todo en los días de pago de la administración pública.



Y por eso lo que está creciendo día a día es la posibilidad de obtener dinero en supermercados, estaciones de servicio, en los San Juan Servicios y también en las llamadas empresas no bancarias, como Rapipago y Pago Fácil, según dijeron fuentes del sector. Es a través del uso de la tarjeta de débito de los bancos de la plaza local.



Son operaciones sin costo adicional para el cliente, al igual que una extracción de un cajero automático, y lo único que se requiere, en los casos de supermercados y estaciones de servicio, es realizar una compra o una carga de combustible, aunque no hay un monto mínimo.



En el caso del Banco San Juan, una de las opciones que ofrece la entidad es la red de los San Juan Servicios, que son 50, según dio a conocer Mercedes Morach, gerente de Banca Consumo de la entidad crediticia.



Para conocer la oficina más cercana basta con ingresar a la página web www.bancosanjuan.com o bajar una aplicación al celular, BSJ móvil. No hace falta pagar algún servicio o un impuesto y se pueden obtener hasta 10.000 pesos por esta vía.



Otra posibilidad es para aquellos clientes al momento de realizar sus compras en los comercios adheridos a Extra Cash, con VISA débito. En este caso se pueden hacer extracciones de efectivo de hasta 5.000 pesos, sin cargo adicional.



Se encuentran adheridos a este servicio los principales supermercados de la provincia, como Walmart, Híper Libertad, Chango Mas, Carrefour y la cadena de electrodomésticos Ribeiro. En el caso de los supermercados, basta con avisarle a la cajera en la línea de cajas al efectuar una compra que se desea obtener dinero en efectivo.



También hay algunas estaciones de servicio de la red YPF, aunque en el futuro la quieren ampliar. En este último caso se trata de las del Automóvil Club Argentino (ACA), ubicada en 9 de Julio y Rawson, y la otra es la situada en Avenida Rawson y Rivadavia. Y la operación se hace avisando al bombero, cuando se va a pagar por un carga de combustible.



El San Juan no es el único banco que utiliza el sistema de la VISA débito porque también están adheridas otras entidades como el Banco Macro, Santander Río, Banco Francés, HSBC Bank Argentina, Comafi, Galicia, Supervielle, Patagonia y ICBC, por citar algunas.



Para saber cuáles son los comercios adheridos al sistema Extra Cash se puede ingresar a la página http://www.visa.com.ar/extra cash.aspx.



Esa transacción, según la entidad bancaria, entra como una compra y a las 48 siguientes el banco repone el saldo al negocio, sin cobrar comisiones al usuario y a la empresa, la cual puede adherirse al sistema sin costo extra.



Para el usuario, el importe de la compra más el de la extracción se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria y se informarán como un único consumo.

Las acciones no bancarias



Por una resolución del Banco Central, las empresas que también han quedado habilitadas para poder entregar dinero en efectivo son las compañías no bancarias, como Rapipago y Pago Fácil.



En San Juan hay 13 sucursales habilitadas, según dio a conocer Gustavo Gómez, presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (CAECEIS).



La operación no está asociada a un pago de una factura, sino que el cliente se puede dirigir a cualquier sucursal a realizar sólo esta operación.



En estos casos el monto máximo de extracción es de 3.000 pesos por día.



Para obtener el efectivo, el cliente le solicita al cajero una extracción de efectivo.



Se verifica la identidad con el Documento Nacional de Identidad y la tarjeta de débito y se le pide que, ingresa su clave de cajero de automático en el dispositivo.



Finalmente se aprueba la operación en el sistema, el cliente firma el comprobante y se le entrega el monto solicitado.



Esta operación está dirigida para el sistema de VISA débito, a excepción de los clientes del Banco San Juan.