Mientras el Gobierno nacional se encuentra en medio de una negociación para contener los precios con los proveedores y supermercadistas en el país, los alimentos siguen subiendo en San Juan. Un sondeo realizado en cinco tipos de establecimientos locales -mayoristas, cadenas y supermercados más chicos- reveló que este mes arrancó con subas de precios de entre 1,7% y hasta 5,7% en sus listas de precio de venta al público respecto a las del mes anterior. El café, el arroz y las leches, son los productos que más se encarecieron, hasta 9,8%, 5,3% y 3,3%, respectivamente. Le siguen de cerca la yerba (2,5%) y el aceite (1,7%). Los locales no tienen el mismo nivel de incremento, porque explican, reciben diferentes listas de precios según el proveedor y el volumen de compras. Lo que sí se advierte al comenzar octubre es que los aumentos más altos se han producido en los mayoristas, y los menores, en las cadenas. Y eso no quiere decir que en estas ultimas el consumidor encuentre los productos más baratos. Desde una cadena que opera en San Juan brindaron los resultados de una auditoría de la consultora Inteligence Blue que señala cambios en los precios al público en varias categorías de consumo masivo que se aplica en esta provincia: los mayoristas muestran incrementos del 5, 7%, los supermercados, del 1,8 % y las cadenas, del 1,7%. Entre los productos que más subieron está el café molido, que tiene incrementos de hasta el 9,8% este mes respecto al anterior, en los mayoristas. El mismo producto subió 2,3% en las cadenas, y 1,7% en los supermercados. El arroz en bolsa de medio kilo muestra un incremento intermensual del 5,3% en las cadenas, del 4,8% en los súper y del 4,1% en mayoristas. Las leches fluidas de un litro arrancan con incrementos del 3,3% en mayoristas, 0,9% en cadenas y 0,1% en súper. Los gerentes consultados accedieron a brindar la información a cambio de no ser identificados. Por ejemplo, desde una cadena mayorista explicaron que los proveedores que suelen hacer descuentos por volumen de compra en las listas de precios, este mes dejaron de hacerlo, lo que provoca que los productos aumenten para el cliente, o que no puedan generarse las ofertas en ciertos artículos. El gerente de otro establecimiento consultado aseguró que la mercadería "sigue subiendo, aunque no de la forma escandalosa de antes". Añadió que un cambio que se acentuó este mes es que las grandes alimenticias entregan el producto con "precio abierto", el cual se fija al momento de cancelarlo. "No hay aumentos en un producto determinado, sino que han subido parejito, entre un 3 a un 5%", dijo el encargado de otro conocido establecimiento mayorista. Desde una cadena local explicaron que "cada vez es más marcada la diferencia entre los distintos canales con los precios, que ronda el 30%". El directivo agregó que en mercados mayoristas o en los supermercados se observan aumentos de precio por encima de la inflación, "porque no tienen controles en tiempo real por parte de la Secretaría de Comercio. En los supermercados locales se defienden y dicen que cobran los precios que marcan sus proveedores. Incluso renovaron este mes el kit de alimentos baratos con el Ministerio de Producción a $800, un 1,9% más que septiembre, y un 33,5% en un año, por debajo de la inflación que fue 2,5% mensual y de 51% en un año.

Los intentos oficiales

A fines de septiembre la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, se reunió con las grandes cadenas y otras empresas para pedirles que sigan colaborando en materia de precios hasta fin de año, según publicaron diversos medios nacionales. La funcionaria fue ratificada en su puesto, después de haberle presentado la renuncia al presidente Alberto Fernández tras la crisis de Gabinete que provocó la derrota en las PASO, y ahora está abocada a evitar desmadres antes de los comicios de noviembre. Por eso se reunió primero con las cadenas y, según coincidieron varias fuentes del sector, el tono del encuentro fue bueno y hasta de reconocimiento por el trabajo realizado hasta ahora. En tanto, de las reuniones que Español mantuvo con algunas compañías, trascendió que el objetivo del Gobierno fue marcarles que la mesa de coordinación de precios sigue más firme que nunca y que no se puede pasar ningún aumento sin previamente acordarlo con la secretaría. Pero Infobae publicó que es inviable este control en supermercados y autoservicios: de acuerdo con el Indice de Precios de Productos Empaquetados (IPE), que mide la evolución de 1.044 productos, los aumentos en los primeros 8 meses del año acumularon 20,8% en las grandes cadenas, mientras que en los autoservicios independientes y los mayoristas, los incrementos treparon al 28%. Por otra parte, el plan de Precios Cuidados se renovó el pasado 7 de octubre con aumentos de un dígito.