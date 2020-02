Con un escenario actual de grave sequía en la provincia de San Juan, que los pronósticos indican que empeorará la próxima temporada y se volverá a repetir un ciclo seco; los productores regantes junto a las autoridades de Hidráulica ya están planificando iniciativas para optimizar el manejo del escaso recurso para el 2021. Fundamentalmente se trabaja en la redacción de una "Ley de Sequía" que permita a la provincia poder obtener créditos nacionales para solventar con perforaciones de agua subterránea el faltante de agua estimado, que rondaría probablemente un tercio de la demanda actual. La norma reemplazaría a la actual Ley de Emergencia Hídrica (que incluye inundaciones), bajo el argumento de que la provincia transita 10 años seguidos de escasez y este verano es la peor sequía en 111 años, desde que Hidráulica empezó a tomar registros del caudal del río (ver infografia). Maximiliano Delgado, titular del Departamento de Hidráulica, informó que las Juntas de Riego de los departamentos han hecho una propuesta que cayó bien: consiste en realizar algún tipo de convenio con las perforaciones de los productores particulares, no sólo para que puedan regar en sus fincas sino también para volcar al sistema de riego y ayudar al resto, a cambio de que el gobierno suministre equipamiento o se haga cargo de la boleta de energía. Delgado confirmó que evalúan que este plan sería más económico y rápido que salir a poner en marcha más perforaciones estatales para suplir con agua subterránea el faltante que no podrán aportar los diques Caracoles y Punta Negra que este año quedarán secos. La financiación nacional sería para solventar las perforaciones privadas -no se sabe aún cuántas harán falta- y también para colocar paneles solares y reemplazar el costo de la energía eléctrica que es más cara. ""Existe predisposición, sabemos que salir a equipar perforaciones nuevas nos llevará mucho tiempo y si ya están hechas y no se están usando porque la boleta de luz es cara o porque no están en condiciones, podemos hacer un convenio con los usuarios", dijo Delgado. Bruno Perin, presidente de la Junta de Riego de Pocito, dijo que las Juntas están haciendo un censo entre los productores para ver cuántos pozos pueden aportar al plan. El año próximo la sequía se profundizará. Los cálculos que se analizan sobre la mesa son los siguientes: el mes pasado Hidráulica estuvo distribuyendo 44 m3/s diarios para las necesidades de la provincia desde los diques. De ellos, 24 m3/s vinieron del río. Con los 50 pozos estatales que salió a reparar el Gobierno este verano se aseguran unos 5 m3/s diarios extra. Pero el próximo verano no se contará con la reserva de los embalses, y si no nieva o llueve como indican los pronósticos y el río sigue trayendo apenas 24 m3/s en enero del 2021, habrá que suplir mediante la extracción de agua subterránea aproximadamente 15 m3/s diarios; es decir, un 34% de lo necesario.



Guiño en Caucete



La municipalidad de Caucete decidió eximir del pago de la contribución municipal y de la tasa por alumbrado público a los productores que cuenten con sistemas de riego eléctricos. La medida se aplicará en los meses de febrero, marzo y abril tiene el objetivo de ""apoyar y acompañar el desarrollo de la producción".



Otras propuestas



Las Juntas de Riego van a presionar a los diputados departamentales para que saquen leyes que incrementen las multas a los robos de agua de canales, además de que se sancione con prisión, por Flagrancia, a quienes los obstruyan. También pedirán que nombren "celadores custodia" en los pozos estatales.