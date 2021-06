"Ayer nos avisaron que tenemos que restringir el uso de gas a cero, algo que nunca había pasado". La información fue dada a conocer por Raúl Cabanay, vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan y representante del sector calero, quien explicó el difícil momento que está pasando esta industria.

"Hace varios días que empezamos a tener restricciones, pero normales, del 100 por ciento de las necesidades de gas nos sacaban el 25 o 30 por ciento. Uno está preparado para esto. Pero de repente, ayer la comercializadora, que es Albanesi, nos mandó un comunicado en el que nos informaba que teníamos que restringir el gas a cero, a partir de ayer mismo. Eso es imposible. Es romper los hornos y dejar de producir", contó Cabanay en diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento.

Y agregó: "Esto muestra una falta de previsibilidad terrible. Este tema viene desde el año pasado por efecto de la pandemia, pero el Gobierno nacional debería haber previsto qué hacer, porque lo terminamos pagando los que producimos, si no producimos no exportamos y así no exportamos no vamos a generar empleo, es muy preocupante".

En cuanto a la medida que tomaron por tras la exigencia de restricción a cero, indicó que "lo que estamos haciendo es consumir un mínimo. El mínimo técnico que nos permite mantener los hornos calientes. Además estamos usando combustible alternativo y hornos a carbón, para garantizar la cobertura de la demanda de los clientes".

Para terminar afirmó: "La imprevisibilidad es terrible, la Secretaría de Energía de Nación se tiene que hacer cargo. Por el momento estamos tramitando una reunión con el representante de Enargas para ver qué vamos a hacer".