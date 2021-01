Este viernes, el gobernador Sergio Uñac, mantuvo una reunión de trabajo con el secretario nacional de Minería Alberto Hensel y el ministro de Minería de la Provincia Carlos Astudillo. El encuentro tuvo como eje ahondar en el presente del sector minero sanjuanino y nacional, analizando los diversos proyectos que abarcarán el 2021, así como también la entrega al gobernador de un acuerdo compromiso celebrado entre el Gobierno nacional y la petrolera YPF, el cual busca asistir a las pymes provinciales dedicadas a la industria calera.

Dicho acuerdo contribuirá al sostenimiento y crecimiento de las actividades desarrolladas por las pequeñas y medianas empresas nacionales, instrumentando acciones que permitan establecer horizontes de previsibilidad en la provisión de insumos esenciales para su actividad.

Conforme a lo convenido en el mismo, YPF pone a disposición de los productores de cal, durante primer semestre el año 2021, un volumen máximo de hasta quince mil (15.000) toneladas de carbón de petróleo, a fin de que estos lo destinen exclusivamente a la producción de cal. Cabe destacar que el volumen mensual del mismo no podrá superar la cantidad de dos mil quinientas (2.500) toneladas.

Al término del encuentro, Hensel manifestó que a nivel nacional expuso la entrega de un acto compromiso al gobernador: “Le hice entrega del último acuerdo al que hemos podido arribar con YPF sobre la garantía de volumen y precio para las pymes mineras de San Juan dedicadas a la industria de la cal. Un precio que es diferencial. Mientras hoy se está pagando USD 140 en algunos casos y USD 260 en el mercado externo, las pymes mineras van a pagar USD 100 por tonelada de carbón de petróleo. Estamos hablando de un 60% de rebaja, lo cual me parece una muy buena señal de considerar a un sector que contribuye y mucho no solo al sector de la minería en particular sino a otras industrias que necesitamos que en nuestro país se vayan reactivando de la misma manera que se está reactivando el sector de la construcción”.

