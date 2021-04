La construcción en San Juan este 2021 está en alza, y traccionó el aumento del empleo que las cámaras empresarias del sector atribuyen a la obra pública. En el último informe que acaba de publicar el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción -IERIC- se indica que en todo el país mejoró la actividad y la creación de empleo sectorial en enero, luego del descenso que había tenido en diciembre, pero hay tres provincias donde el salto fue muy significativo y una de ellas es San Juan. En enero, el volumen de ocupación en relación con el último mes de 2020 aquí repuntó un 6,7%, alcanzando los 7.544 trabajadores registrados y convirtiendo a esta provincia en la segunda del país que más empleos generó después de Jujuy (8,6%). En el tercer puesto se ubicó Santiago del Estero, con una variación mensual del 6,3% (ver infografía).

A nivel nacional el empleo en la industria de la construcción alcanzó los 300.168 puestos de trabajo registrados, marcando un incremento del 2% mensual. De esa forma, San Juan triplica el promedio nacional, y las cámaras constructoras de la provincia aseguran que los índices seguirán aumentando a lo largo del año debido al abanico de obras -la actuales y las que vienen- que lleva adelante Nación y el gobierno provincial, en su objetivo de morigerar el impacto que trajo la pandemia del coronavirus. El informe del IERIC destaca que el aumento registrado en enero es atípico porque normalmente suele disminuir el empleo por cuestiones estacionales. Además indica que el incremento mensual registrado ese mes resultó el mayor de la serie histórica. Cabe recordar que aún se continúan contrastado los índices económicos con el mes anterior, debido a que continúa la pandemia y su impacto, por lo tanto no es conveniente compararlo, como suele suceder, con un año normal. Si se quiere ver la variación interanual (enero 2021/2020) a nivel nacional hay una caída del 12,7%, y en San Juan la contracción es del 1,5%.

Qué dicen los empresarios

Para analizar lo sucedido en el 2020, cuando el sector registró caídas, Enrique Velasco, presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción, dijo que fue la consecuencia de un año "totalmente atípico" por efecto de la pandemia, "y que además nos tomó por sorpresa, haciendo que las decisiones, por parte del gobierno, de inicio de obras nuevas se postergaran porque no estaba claro cómo se iba a poder trabajar". Agregó que si bien en la provincia se mantuvo un nivel de actividad aceptable, indudablemente esta disminuyó, llegándose a uno de los niveles de ocupación históricamente más bajos. En cambio indicó que el panorama 2021 será distinto y muy positivo, ya que el gobierno puso en marcha una cantidad importante de obras, tanto de vivienda, escuelas, como infraestructura, lo que produjo una reactivación significativa del sector. ""Además, el lamentable terremoto del 18 de enero hizo que hubiera que intervenir muchas escuelas para el inicio del ciclo lectivo, lo que requirió de una cantidad significativa de mano de obra", dijo y sostuvo que recientemente se han concretado licitaciones muy importantes de viviendas y hay otras en elaboración, y que se están publicando licitaciones de infraestructura y escuelas. ""Somos optimistas de que este año se revierta lo ocurrido en el muy duro 2020 y los índices positivos sigan incrementándose. La construcción privada también muestra una recuperación, que aunque no tiene tanta incidencia en los índices, también contribuye a su incremento" señaló Velasco. En igual sentido se pronunció Julián Rins, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien afirmó que ""estoy seguro que el índice del IERIC va a seguir en ascenso en San Juan". Dijo que "con buen criterio el gobierno nunca detuvo las obras, sino que las ralentizó, a diferencia de otras jurisdicciones que sí las pararon", y recordó que para fines de octubre del 2020 se reactivaron los ritmos de trabajo habituales y eso repercutió en tomar más gente. ""Adicionalmente hay que reconocer que fue acertada la política de gobierno de lanzar obra pública nueva, viviendas, varias obras de escuelas, obras viales y grandes obras como la fábrica de paneles". Rins se mostró entusiasmado en el volumen laboral que surgirá cuando arranquen casi 1.000 viviendas que se han licitado hace poco. Contó que el valor histórico indica que por cada vivienda hay un mínimo de 1,5 a 2 trabajadores, se puede pensar fácilmente en un piso con 1.500 personas directas de la UOCRA en poco tiempo. ""El gobernador Uñac está haciendo una fuerte apuesta a la obra pública como mecanismo de reactivación, e históricamente es el mejor mecanismo para salir de la crisis, porque no es sólo gasto público sino inversión porque genera mano de obra y bienes tangibles" dijo. También señaló como "muy auspicioso" el nuevo programa de crédito fiscal que anunció Uñac en la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados el jueves pasado. "La Argentina necesita inversión y lamentablemente las condiciones macro son desalentadoras, pero estas medidas locales son positivas. Este crédito fiscal ya tuvo su experiencia y funcionó y ahora creo que hay margen para que vuelva a tener éxito.

Número de empresas

404 Son las empresas constructoras que hay en San Juan, a febrero 2021, entre contratistas y subcontratistas. Es un 3,6% menos que un año atrás.

Salarios

La media salarial percibida por los trabajadores registrados de la Industria de la Construcción ascendió a $46.932,6 durante el mes de enero. En febrero aumentó 33%.

El análisis por regiones

El IERIC analizó el comportamiento de la generación de empleos por regiones, y destacó que pese a ser la región más importante en relación con la creación de puestos de trabajo, los distritos del Área Metropolitana mostraron un comportamiento dispar. Con un ritmo de incremento de la cantidad de puestos de trabajo registrados del 2,7% mensual, el Gran Buenos Aires lideró al interior de la Región, al tiempo que la Ciudad de Buenos Aires presentó un incremento de apenas un 0,6%, esto es, menos de la mitad de la media nacional. Los distritos de Región Centro se ubicaron en terreno positivo destacándose en particular las expansiones registradas en Santa Fe y Córdoba con incrementos del 4,9% y 3,4% mensual respectivamente; en el caso del interior de la Provincia de Buenos Aires el ritmo de aumento fue más moderado y alcanzó sólo el 1,4% mensual. Así, las grandes jurisdicciones exhiben una recuperación sostenida desde el mes de septiembre, producto del progresivo relajamiento de las medidas de aislamiento social, y señala que algo más de 6 de cada 10 puestos de trabajo registrados creados durante el mes bajo análisis se localizaron dentro de las grandes jurisdicciones. Las regiones del NOA y del Centro fueron las únicas que superaron el promedio nacional del 2% de incremento mensual de puestos de trabajo registrados. Por otro lado, el NEA fue la única región con variación negativa. En Cuyo la gran expansión que tuvo la provincia de San Juan contrasta con la de Mendoza, donde cayó 0,6% el empleo en el lapso analizado; y también con la de San Luis, que tuvo la peor performance con un descenso del 3,2%. En total, son siete los distritos donde bajó el empleo: además de Mendoza y San Luis, están Misiones, Corrientes, Chubut, Formosa, La Rioja y San Luis.