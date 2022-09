Los referentes de tres cámaras de proveedores mineros de la provincia, Daniel Cárcamo (Casemi), Fernando Varela (Capresmi) y Fernando Godoy (Caprimsa), coincidieron en expresar su malestar con Deprominsa, propietaria del proyecto Josemaría, porque dicen que no son considerados en los contratos que está llevando adelante la minera. Incluso dieron como ejemplo la reciente contratación de 70 camionetas a una empresa de Buenos Aires, dejando de lado a las locales, aunque desde la compañía dijeron que todavía la operación no está cerrada. "Actualmente se trata de solo un estudio y no se ha tomado ninguna decisión", dijeron desde el área de Comunicaciones del proyecto.

No es la primera vez que los proveedores mineros sanjuaninos se quejan de que no tienen participación suficiente en los contratos de obras y servicios que está llevando Josemaría, la futura mina de cobre, oro y plata más grandes que tendrá la provincia. Pero esta vez incluyó una protesta el jueves frente a las oficinas de La Cobriza, que la minera tiene en Rodeo, Iglesia. Fue llevada adelante por la cámara de Varela, que nuclea a unos 75 proveedores iglesianos de diversos rubros. "La estamos viendo pasar", se quejó el dirigente. La manifestación tuvo lugar justo cuando en el interior se estaba desarrollando un encuentro con otros proveedores, que la compañía organiza en forma periódica.

El que habló del tema de las camionetas fue Cárcamo. "Tenemos bases ciertas para decir que las contrataron a una empresa de Buenos Aires y ni siquiera van a pagar la patente en San Juan", se quejó el dirigente. "Y ya pedimos explicaciones", agregó.

Sobre los planteos, la respuesta oficial de la minera fue el compromiso de "avanzar y consolidar una mejor línea de acción basada en casos visibles y más concretos de nuestro compromiso con el compre local". Y sobre los pedidos de más previsión para los contratos, la posición fue que "el equipo de Josemaría está involucrado en múltiples revisiones de varios aspectos del proyecto, incluidos los diseños de ingeniería, la secuenciación de la construcción, los planes de adquisición y contratación que respaldarán un cronograma racionalizado. Esto tomará al menos dos meses de estudio antes de que estemos preparados para publicar un cronograma actualizado de actividades, que estaremos abiertos a comunicar".

La queja de los proveedores es porque no están participando en los contratos en marcha de la minera, que tienen que ver mayoritariamente con la exploración en el área del proyecto, porque la construcción de la minera aún no ha comenzado, aunque ya Deprominsa cuenta con la declaración de impacto ambiental aprobada. Y es que los meses corren y los proveedores se empiezan a poner nerviosos porque tampoco conocen los planes y las demandas a futuro, como para prepararse. Para conocer el cronograma de construcción harán falta al menos dos meses más, según la respuesta de la minera.

Sobre el tema ayer, fuentes del área minera de la provincia, dieron a conocer la intención de mediar entre la minera y los proveedores.

PERÍODO

2 Son los meses que se tomarán en Josemaría antes de dar a conocer un cronograma actualizado de actividades, que incluso anticipan que lo van a comunicar oportunamente.

LOS PROTAGONISTAS

Daniel Cárcamo - Casemi

"Hay que decir que existe incomodidad en los socios de nuestra cámara porque queremos que desde Josemaría se asegure cuál va a ser el plan de contrataciones. Aunque no hemos participado en la manifestación, el sentimiento entre todos los proveedores es el mismo. Incluso estamos trabajando en un pedido de explicaciones para presentar a Josemaría, que se lo vamos a dar a conocer apenas lo tengamos elaborado y definido entre todos".

Fernando Varela - Capresmi

“Continuamos con el objetivo de exigir la realización de mesas de trabajos para la contratación de productos y servicios dentro del anillo 1 (Iglesia). Estamos convencidos y la experiencia nos ha demostrado que esta metodología de trabajo es la que realmente nos brinda una oportunidad de insertarnos como proveedores del proyecto Josemaría. Capresmi viene desde hace más de un año demandando la utilización de estas mesas de trabajo”.

Fernando Godoy - Caprimsa

“Compartimos y nos solidarizamos con los planteos que hicieron el jueves los proveedores iglesianos. Es cierto lo que ellos están manifestando e incluso se lo hemos dado a conocer a la empresa. Las cosas se están haciendo muy mal y creemos que se debe cambiar la situación. Una salida podría ser que todos los proveedores mineros nos unamos en un mismo discurso porque creemos que la gente de Josemaría va por un camino muy malo”.