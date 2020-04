El presidente Alberto Fernández dispuso, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado ayer por la noche, la prohibición por un período de 60 días de "los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor", como así también las "suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo".

En el marco de las medidas que viene tomando el Ejecutivo nacional para paliar el impacto económico de la pandemia de coronavirus, representantes del sector productivo local más afectado (comercio, industria, hotelería y pymes) coincidieron que los despidos podrán evitarse en la provincia siempre que la batería de medidas complementarias del gobierno brinden alivio a los empleadores en materia de sueldos, aportes y facilidades de acceso a créditos.

Las cámaras consultadas han sido de las más afectadas desde la implementación de la cuarentena obligatoria en San Juan, ya que se paralizó prácticamente el 80% del comercio local y un 90% las actividad hotelera. A lo que se suma el parate de la industria en general y sobre todo de las pymes, que en la provincia son muy diversas y abarcan una gran cantidad de rubros. A continuación, la palabra de los referentes:

Hugo Goransky, Unión Industrial de San Juan

“La industria sanjuanina ya tiene la premisa de evitar la pérdida de puestos de trabajo en el marco de esta crisis generada por la pandemia. Nos estamos acomodando permanentemente a las medidas del gobierno. El nuevo DNU nacional se va a poder sostener siempre que las medidas complementarias se apliquen rápidamente y le permitan al empleador obtener beneficios y facilidades para pagar sueldos, realizar aportes y para bajar el Repro”.

Guillermo Cabrera, Cámara Argentina de la Mediana Empresa

“Lamentablemente, dadas la circunstancias, se hace muy cuesta arriba sostener los sueldos, pero si el compromiso del Estado es pagar los salarios se podrá transitar estos 60 días sin despidos. Las pymes no estamos de acuerdo con los despidos, pero la situación que se está viviendo es muy especial, hay que contemplar sueldos, alquileres, vencimientos, etc. Hay que tener en cuenta que para obtener ciertos beneficios hay que cumplir con requisitos, como tener la carpeta al día en los bancos, y el 80% de las pymes locales no tienen todo al día y ahora los bancos están cerrados”.

Hermes Rodríguez, Cámara de Comercio de San Juan

“El 80% del comercio sanjuanino no está trabajando, es decir que no se están generando ingresos. Cumplir con el DNU que prohíbe los despidos por 60 días será posible si al empleador lo ayudan a pagar sueldos, a resolver las obligaciones contraídas previamente y si la cuarentena se levanta el 13 de abril. Nosotros estamos dando prioridad a la familia, a los empleados y a los proveedores en materia de salud, pero liberaron el clearing y ahora hay una catarata de cheques de comerciantes devueltos. A la vez estamos aportando ideas y formas para resolver la situación de los comercios del interior del interior, que son aquellos de Calingasta, Jáchal y Valle Fértil, que están muy complicados también”.

Fabio Nievas, Cámara Hotelera Gastronómica de San Juan

“Hay requisitos muy difíciles de cumplir en relación a los beneficios complementarios a este decreto que establece la prohibición de despidos. No se pueden solicitar los beneficios on line si tenes algún impuesto impago, cuando el sector hotelero y gastronómico está parado en un 90% y no generamos ingreso desde hace tiempo. Nadie quiere despidos, y para evitarlos necesitamos prórroga de vencimientos de impuestos y servicios y sobre todo créditos a tasa cero, porque cuando salgamos de la cuarentena la gente no va a viajar ni se va a reactivar la economía en dos meses, van a pasar mínimo seis meses para volver mínimamente a la normalidad”.