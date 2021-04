Para atenuar los contagios en la segunda ola de Covid el Gobierno provincial acortó la franja horaria de atención del comercio minorista a cielo abierto, de 9 a 21 a partir de hoy, y así evitar la aglomeración de gente en las paradas del transporte público. Ante esta medida, las diferentes cámaras y centros comerciales optaron por darle libertad a sus asociados y que cada local abra las puertas según su conveniencia dentro de esa banda. No obstante, un sondeo realizado entre diez entidades reveló que la mayoría cerrará a la siesta como viene ocurriendo hasta ahora. La propuesta que más adeptos tiene es abrir de 9 a 13, y de 16 a 20, aunque hay casos que deslizaron la posibilidad de abrir a las 15. Los presidentes de los centros comerciales dicen que el horario de corrido no es beneficioso porque la gente no va a comprar a la siesta, según surgió de la experiencia que tuvieron el año pasado cuando el Gobierno impuso ese horario en medio de fuertes restricciones por la pandemia. Además esgrimen que con el regreso de la presencialidad a las escuelas, muchos empleados deben ir a buscar a sus hijos. El jueves el gobernador Uñac firmó un decreto con medidas -que surgieron tras una reunión extraordinaria de sectores del Acuerdo San Juan donde están los comerciantes- y entre ellas decidió desdoblar las actividades económicas -de 8 a 19 para la administración pública, y de 9 a 21 para el comercio, a fin de evitar congestiones en los micros. Los shoppings, supermercados y negocios de alimentos quedan fuera de esta banda horaria y podrán seguir atendiendo como hasta ahora.

En el caso del sector comercial, el Sindicato de Empleados de Comercio que dirige Mirna Moral quiere aprovechar esta nueva medida para impulsar que vuelva el horario de corrido, y así los empleados se ahorran de viajar cuatro veces diarias. Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio de San Juan dijo que se reunirá hoy con Moral para dialogar, pero comentó que la mayoría de los socios prefieren el horario desdoblado. "De todos modos, hemos dejado que cada comercio decida si abre o cierra a la siesta", dijo Rodríguez. "La ventana es de 9 a 20 y cada centro comercial que decida dentro de esa franja, pero los que están con nosotros optan por el horario partido", indicó Dino Minnozzi, presidente de la Federación Económica. Dijo que la excepción son las ferreterías, que prefieren continuar atendiendo de corrido.

El gerente comercial de la entidad, Marcelo Vargas, dijo que una encuesta entre 1.000 comercios - 300 de Capital, 300 de Rawson y el resto del Gran San Juan- reveló que el 95% quiere atender en horario partido, de 9 a 13 y de 16 a 20. Ese mismo horario es el que implementará Carlos Iramain, que dirige varias galerías comerciales del microcentro, y también lo implementarán el grupo de 42 locales de Comerciantes Unidos que dirige Marcelo Quiroga. "Por las bajas ventas, el break para el almuerzo y los permisos para llevar y traer niños a las escuelas y guarderías, conviene el horario partido", aseguró Quiroga.

En los centros comerciales departamentales también siguen la misma línea de desdoblar la atención. Eduardo Giménez, del Centro Comercial de Santa Lucía dijo que en esa zona la mayoría atenderá en forma desdoblada. Luis Agulles, titular del Centro Comercial de Caucete sostuvo que como el resto, cada dueño de local abrirá en el horario que desee, pero en muchos negocios decidieron de 9 a 13 y de 16 a 20, salvo las ferreterías y casas de repuestos que se inclinan por el horario de corrido.

Los comerciantes dicen que el horario lo debe elegir cada local según su rubro y conveniencia económica.

En el populoso centro comercial de Rawson también gana el horario desdoblado -de 9 a 12 o 13, y de 16 a 20- en las dos entidades que nuclean a los comercios. Así lo anticipó Marcelo Vargas que representa a los Comercios del Interior y Gastón Villordo, presidente de la Cámara de Comercio de Rawson. Villordo dijo que el horario ""va a ser optativo en la franja que fijo el gobierno" pero que no va cambiar mucho respecto a como es hasta ahora. ""La mayoría estaba atendiendo en horario cortado y van a seguir así, y otros, como se ha achicado una hora la franja permitida quizá decidan de corrido, según el rubro y si tienen o no empleados", dijo el empresario. Agregó que un 60% quiere trabajar de cortado y un 40% de corrido. Daniel Milla, titular del centro comercial de Chimbas aseguró que en ese departamento cierran entre las 13 y las 16. Por su parte, Carlos Fernández, presidente del centro comercial de Pocito, dijo que algunos supermercados han decidido abrir de corrido, pero que la mayoría de locales trabajará de 9 a 13 y de 15 a 20. ""En zonas alejadas del Gran San Juan no sirve el horario corrido porque la gente trabaja en el campo", indicó.

Los shoppings siguen abriendo de 10 a 22

Si bien ayer hubo confusión respecto al horario de atención de los shoppings en San Juan, finalmente el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, informó que los espacios comerciales están autorizados para atender en el mismo horario que tenían hasta ahora, es decir, de 10 a 22 los negocios, mientras que los patios de comidas pueden hacerlo hasta la 1 de la mañana de todos los días, salvo viernes y sábado que es hasta las 2. El funcionario aclaró además, que los supermercados y negocios de alimentos tienen permitido trabajar de 8 a 22. Al respecto, la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, explicó que el parámetro de establecer horarios para el sector comercial es para evitar contagios en las paradas del transporte público, ya que como era la actividad hasta ahora, en los horarios picos se juntaban estatales, empleados de comercios y estudiantes.