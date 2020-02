El cambio climático tiene muchos impactos en el medio ambiente y la agricultura, y podría amenazar la producción mundial de vino. En un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, un equipo internacional, que incluye investigadores del INRAE y Bordeaux Sciences Agro , muestra que el 56% de las regiones vinícolas del mundo podrían desaparecer con un calentamiento de 2 ºC, y 85% con 4 ºC de calentamiento. El artículo publicado en Techno Science.net, explica que sin embargo, la introducción de más diversidad de variedades de vid en viñedos podría reducir las pérdidas potenciales en las regiones vinícolas a la mitad en el escenario de + 2 ºC y en un tercio en el escenario de + 4 ºC. La viticultura, como otras producciones agrícolas, concentra su producción en un número reducido de variedades de vid. La diversidad dentro de las especies cultivadas podría ser la clave para hacer que la agricultura sea más resistente frente al cambio climático. La vid es ideal para probar esta hipótesis porque actualmente hay más de 1.100 variedades cultivadas y documentadas. Además, la producción de vino es muy sensible a los cambios de temperatura y temporada , lo que lo convierte en un buen indicador del impacto del cambio climático en la agricultura.

El 56% de uvas desaparecerían con 2 grados más de calor

El estudio exploró el impacto climático en 11 variedades de uva: Cabernet-Sauvignon, Chasselas, Chardonnay, Garnacha, Merlot, Mourvédre, Pinot noir, Riesling, Sauvignon blanc, Syrah y Ugni blanc. Estas variedades representan el 35% del área plantada en el mundo y alcanzan del 64 al 87% en muchos países vitivinícolas importantes como Australia , Chile, Francia, Nueva Zelanda , Suiza y los Estados Unidos. Por lo tanto, los investigadores desarrollaron un modelo que permite calcular las diferentes etapas de desarrollo de cada una de estas variedades (brotación, floración y envero. Se aplican entonces este modelo a diferentes regiones del vino en el mundo usando datos de proyección del cambio climático (escenario con un aumento en promedio de temperatura de 2 ºC para el 2050 y 4 ºC en 2100) para ver donde estas variedades son viables. Estos modelos han sido calibrados y validados con datos de varias bases de datos, incluidas varias desarrolladas y mantenidas por INRAE. La metodología desarrollada ayudó a identificar variedades de uva que podrían ser más o menos favorecidas en condiciones futuras. Por lo tanto, variedades tardías como Syrah, Garnacha y Mourvèdre podrían desarrollarse mucho más en las regiones vitivinícolas actuales, y al mismo tiempo variedades tempranas como Chasselas, Pinot noir y Chardonnay podrían extenderse en nuevas regiones más norteños que desarrollarían sus propios viñedos. El estudio también permitió cuantificar la evolución de las zonas vitícolas para varios países. Los países mediterráneos como Italia o España muestran muchas pérdidas (alrededor del 65%), con muy pocas ganancias (menos del 10%), mientras que las regiones correspondientes a latitudes más altas como Nueva Zelanda o norteen los Estados Unidos muestran principalmente ganancias (+ 20-100% y + 15-60% respectivamente). Finalmente, los países en zonas más templadas, como Francia y Alemania, registran tantas pérdidas como ganancias (alrededor del 20%). Un ejemplo de ganancias y pérdidas de superficie de viñedo en los principales países productores de vino para dos variedades de uva, Pinot noir y Garnacha , en un escenario de calentamiento a 2 º C. Se observan ganancias para Garnacha, que es de maduración tardía y tolerante al calor , mientras que Pinot noir, de maduración temprana y menos tolerante al calor, tiene más pérdidas. Comprender las diferentes variedades de vid para ayudar a los viticultores a adaptarse al cambio climático. Esta investigación muestra la importancia de comprender cómo las diferentes variedades de variedades de uva se adaptarán a futuros desarrollos, para ayudar a los viticultores a limitar los impactos del cambio climático en sus fincas. Esto requiere un trabajo adicional en variedades minoritarias (indígenas), la mayoría de las cuales son desconocidas para el público en general, pero que, en algunos casos, podrían funcionar bien en el clima.futuro. Finalmente, también es importante educar a los consumidores para probar nuevas variedades de uva para que los productores puedan diversificar su producción y aumentar su adaptabilidad. En algunos viñedos de denominación, esto deberá ir acompañado de cambios en las normas de producción. Varias de estas preguntas han sido y están siendo exploradas en Francia en el marco del proyecto LACCAVE, lanzado en 2012 y puesto a prueba por INRAE, cuyo objetivo es definir estrategias para adaptar los viñedos franceses al cambio climático.

El futuro de las regiones vinícolas depende esencialmente de las decisiones humanas. A nivel local, la adaptación de las prácticas vitícolas y la elección de variedades de vid adecuadas evitarán, al menos parcialmente, la desaparición de ciertos viñedos. Sin embargo, a nivel mundial, el futuro de las regiones vinícolas depende de las decisiones políticas y sociales tomadas en los próximos años y la emisión de gases de efecto invernadero y el calentamiento global que, en consecuencia dará lugar.

Reconvertir protegería a los viñedos

La mitad de las regiones aptas para la producción de vino se echarán a perder a causa del cambio climático pero no todo está perdido: si los vinicultores sustituyen las uvas por variantes más preparadas frente a la sequía y el calor, podrían salvar sus cosechas y la producción de vino mundial.

Esta es la principal conclusión de un estudio internacional publicado en la revista PNAS y que ha sido liderado por investigadores de la Universidad de Columbia Británica (UBC). "Sustituir la garnacha o el cabernet sauvignon por el pinot noir o plantar trebbiano en el lugar del riesling, no son cambios fáciles, pero pueden facilitar la adaptación de los viticultores" a las circunstancias del cambio climático", dice la autora principal del estudio Elizabeth Wolkovich, profesora de ciencias forestales y de la conservación en la UBC y experta en estrategias de resistencia para los ecosistemas agrícolas y forestales.

La gente debe ayudar a reducir las emisiones a nivel mundial

Las uvas de vino son extremadamente sensibles al clima, especialmente a la temperatura. Estudios previos realizados por el equipo de investigación de Wolkovich demostraron que si la temperatura global sube un promedio de dos grados centígrados -en línea con las tendencias actuales-, al menos el 51 por ciento de las actuales regiones vitivinícolas podría desaparecer. Sin embargo, el estudio actual sostiene que los viticultores podrían reducir a la mitad (al 24%) las áreas perdidas por el aumento de las temperaturas. Por ejemplo, "en Borgoña, Francia, los vinicultores pueden considerar la posibilidad de plantar variedades más tolerantes al calor, como Syrah y Grenache, para reemplazar el Pinot Noir dominante, en tanto que los viticultores de regiones como Burdeos podrían cambiar el Cabernet Sauvignon y el Merlot por el Mourvedre", señala Wolkovich. El estudio advierte, no obstante, de que la diversificación tendrá menos impacto si las temperaturas suben más de dos grados. "Si suben cuatro grados, alrededor del 77 por ciento de todas las áreas pueden perderse, y la plantación de nuevas variedades limitará esto a un 58 por ciento de pérdidas", puntualiza Ignacio Morales Castilla, autor principal del estudio y ex investigador postdoctoral en el laboratorio de Wolkovich, ahora en la Universidad de Alcalá (Madrid). Las regiones vitivinícolas pueden adaptarse a un menor nivel de calentamiento, "pero a un mayor calentamiento será mucho más difícil salvar regiones", advierte el investigador español. El estudio detalla dónde se pueden cultivar las variedades que en el futuro pueden salvar la producción vinícola. Sin embargo, también advierte de que el éxito de esta estrategia dependerá de muchos factores, legales y culturales. "Los consumidores que están dispuestos a probar nuevas variedades pueden desempeñar un papel importante en la salvación de las regiones y la legislación puede animar a los viticultores a probar nuevas variedades. La gente puede tener el mayor impacto a través del trabajo para reducir las emisiones a nivel mundial", dice Wolkovich. (EFE)