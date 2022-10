Desde noviembre cambiarán las cifras que determinan si un empleado paga o no el impuesto a las Ganancias, luego de la actualización del “piso” que determinó esta semana el Ministerio de Economía.

La medida fue tomada por el equipo económico, aseguraron desde el Palacio de Hacienda, para evitar que los aumentos nominales que algunos salarios tendrán de acá a fin de año por efecto de los últimos tramos de 2023 de negociaciones paritarias impliquen para esos trabajadores comenzar a pagar o pagar más de ese tributo.

Cómo se calculaba el impuesto hasta ahora

En la actualidad, no corresponde retención del impuesto a las Ganancias cuando la remuneración bruta del mes que se liquida no supere los $280.792. Además, para evitar saltos en las escalas se había generado una deducción especial incrementada cuando la remuneración fuese superior a $280.792 y resulte inferior o igual a $324.182.

“A fines de 2019 el total de retenidos en el impuesto a las Ganancias era de 2,3 millones de personas y representaba el 25,6% del total de empleados en relación de dependencia. En abril de 2021 impulsamos y votamos una ley de alivio fiscal para los trabajadores y jubilados que permitió que 1,5 millones de contribuyentes dejen de pagar el Impuesto (lo que implicó que menos del 10% del total tribute)”, mencionó el Ministerio de Economía en un comunicado.

“Para lograr esto incorporamos, entre otros beneficios, una deducción adicional para las remuneraciones que daba un piso a partir del cual se comenzaba a pagar el impuesto a las ganancias (ese ‘piso’ era de $150.000 cuando se sancionó la ley)”, apuntaron.

Cuáles serán las nuevas cifras

Con el nuevo decreto esos números serán actualizados. Así, el “piso” (deducción adicional) para el pago del impuesto a las ganancias a $330.000 (el mínimo no imponible propiamente dicho se actualiza en enero, una vez por año).

En ese sentido, la medida incrementará esa deducción especial para el tramo de remuneración de $330.000 y hasta $431.988 de manera de “mantener una mejor progresividad y evitar saltos en las escalas”, informaron desde Economía. Esto permite que 380.000 trabajadores no pasen a pagar el impuesto en los meses de noviembre y diciembre.

Massa anunció que este cambio se realizará para evitar que los aumentos nominales que tengan los salarios por los próximos tramos de incrementos paritarios no impliquen que el trabajador tengan que comenzar a abonar ese tributo. No se trata, en rigor, de un cambio en el mínimo no imponible, algo que se modifica una vez por año, sino de una actualización de deducciones que persigue, como meta, que un grupo de asalariados pase a abonar el impuesto.

Cuántas personas serán beneficiadas

Según anticipó el Gobierno, por esta medida se evitará que 380.000 trabajadores pasen a pagar el impuesto en los meses de noviembre y diciembre. De ese total, cerca de un 45% viven en la Provincia de Buenos Aires, seguido por la Ciudad de Buenos Aires (12%), Córdoba (8%), Santa Fe (7%) y Mendoza (3,5 por ciento).

Analizado por sectores, los que tendrán mayor cantidad de trabajadores que quedarán fuera del impuesto están la industria manufacturera (poco más de 53.000 empleados), servicio de transporte (casi 40 mil), comercio (31.700), intermediación financiera (14.300) y construcción (poco más de 8 mil personas).