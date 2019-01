Rumbo a Rusia: carga de vino para exportar en la bodega Fraccionadora San Juan. Ya se enviaron 20 contenedores y el próximo 11 de enero saldrá otro cargamento.

Parece una contradicción pero al parecer, no lo es. Por un lado, se han recuperado las exportaciones de vinos a granel, lo que es positivo en momentos donde sobra vino en el país y hay que reducir excedentes que pesarán luego en los precios de la vendimia que se aproxima. Pero esos envíos a mercados internacionales no tienen buenos precios para los bodegueros exportadores, según afirman; porque pese a haber logrado una mejora competitiva del tipo de cambio ahora deben restarle al precio las retenciones que aplicó el Gobierno nacional, a lo que se suma la reducción de los reintegros, todos beneficios que impactaban favorablemente en estas economías regionales. Fuentes del sector informaron que los precios que pagan los compradores internacionales actualmente rondan los 0,23 dólares el litro de vino al realizar los descuentos y costos, el bodeguero sale casi hecho.

De acuerdo a las cifras que acaba de publicar el INV, entre enero y diciembre del 2018 se han exportado unos 889 mil hectolitros de vinos a granel, lo que casi triplica a los 312.880 hectolitros que se envío al exterior en todo 2017. Sólo en diciembre el volumen de granel exportado subió 206,5% interanual. ¿Por qué aumentan los envíos si los precios son magros? Bodegueros locales dicen que lo deben hacer para garantizar la evolución del negocio y para vaciar las vasijas que están ocupadas con el excedente y las necesitan para la nueva cosecha que es inminente.

Pese al aumento de los envíos, en la Cámara Argentina de Vinos a Granel calculan que se deberían ubicar en el mercado internacional otros 400 millones de litros para reducir los stocks de excedentes y que no caigan los precios a pagar al productor de uva en la próxima cosecha. Las bodegas sanjuaninas no escapan a ese mix agridulce. Fraccionadora San Juan despidió el 2018 cerrando negocios de venta de envíos a Rusia y Bielorrusia por casi 3 millones de litros a granel, luego de haber participado de la misión comercial a Amsterdam que organizó el Gobierno provincial. Ya se enviaron 20 contenedores de 24 mil litros cada uno, y en los próximos días seguirán otros más hasta completar un total de 120 contenedores. Así, dos bodegas fraccionadoras de Rusia y Bielorrusia; recibirán un total de 2.880.000 litros de vinos Torrontés, Pedro Jiménez, blanco de blancas y Bonarda, informó Mauricio Fernández, que está al frente de la bodega sanjuanina. Ese volumen se suma a otro similar enviado dos meses atrás a España. ""Esta última venta surgió gracias a la misión comercial a Holanda, donde contacté a los compradores. La última vez que había vendido vino a Rusia fue en el 2016 porque al año siguiente, por el tipo de cambio, no convenía", señaló. Pese a que la venta ayudó a eliminar stock y a ""vaciar vasijas", el empresario admitió que los precios logrados "son muy bajos" y no alcanzan a compensar el costo eléctrico y la presión tributaria. ""Necesitamos ayuda del Estado nacional porque las retenciones nos están matando, pero en la última reunión que se logró con Sica (el ministro de Producción de Macri) recibimos la negativa a ese pedido", dijo Fernández. El bodeguero opinó que el coletazo de este escenario se sentirá en la próxima vendimia a la que calificó de ""muy difícil", debido a que con los valores internacionales bajos, ""si tenemos que salir a comprar uva, hoy día no tiene precio".

Las cifras de cada producto

Las exportaciones argentinas de vinos a granel aumentaron 184,1% entre enero y diciembre de 2018, respecto del mismo período del año pasado, mientras que los envíos al mundo de vino fraccionado no lograron recuperarse y cerraron el año con una caída del 2,7%, informó el Instituto Nacional de Vitivinicultura.Las exportaciones del fraccionado ascendieron a 1,8 millones de hectolitros, de los cuales 287 mil correspondieron a blancos y 1,579.000 a tintos. Mientras los primeros tuvieron un descenso del 3,6% respecto a igual lapso del 2017, los de color, bajaron 2,6% en igual periodo.

Las exportaciones de mosto concentrado subieron 72% durante todo el año pasado, al enviar casi 106 mil toneladas a los mercados internacionales.

De acuerdo a las últimas cifras publicadas, en diciembre pasado las bodegas de vinos fraccionado exportaron 146.566 hectolitros, lo que significó un aumento del 0,4% respecto a diciembre de 2017. El granel en cambio trepó 206,5 % frente a igual mes del año anterior, al llegar a los 75.970 hectolitros.

Según el INV, el mosto concentrado evidenció envíos por 10.381 toneladas durante el mes pasado, una suba del 110,3% interanual.