Pagar en una sola cuota con cualquier medio de pago, ya sea con tarjetas de débito, crédito, QR o Mercado Pago, no debe originar diferencias de precio para el consumidor. Sin embargo, hay comercios que cobran un costo extra cuando el cliente paga con algún medio electrónico. Ese fue el principal reclamo durante el 2022 de los sanjuaninos contra los negocios de la provincia. El Comercio es el sector que lidera el ranking de las quejas este año, según el balance efectuado por la Dirección de Defensa al Consumidor conducida por Juan Gabriel Sancassani.

De 2.700 denuncias formuladas hasta el viernes pasado, el 36% fueron para el sector comercial, que volvió a encabezar la clasificación de reclamos tras tres años; en 2019 Comercio lideró el ranking de denuncias, para luego ser desplazado en 2020 y 2021 por Bancos. Este año las entidades financieras venían picando en punta hasta el mes pasado, pero en las últimas semanas fueron relegadas al segundo lugar (ver infografía), y las Concesionarias y planes de ahorro completaron el podio.

El subdirector de la entidad, Daniel Perez, que por tercer año consecutivo sigue como vicepresidente del Consejo Federal del Consumo, explicó que las quejas contra el comercio son múltiples. La de cobrar un plus ilegal por pagar con medios electrónicos es la más común, ya que así el comercio se ahorra de pagar impuestos y costos financieros, pero hay otras. Van desde comprar un teléfono por internet y que llegue otro modelo, cobrar más de lo acordado por tomar un crédito de la casa; o no dar de baja a la afiliación a un sindicato hasta cancelar algún crédito, algo que no corresponde. También se tomaron denuncias por no cambiar algún producto a la brevedad, no exhiben los precios en la vidriera o no le quieran entregar documentación personal en algún colegio o facultad privada por adeudar cuotas, entre otros.

En Bancos, los reclamos que más hay son contra el cobro de seguros que no han sido contratados. ""En este punto se logró que en los cajeros, a los jubilados no les salga ninguna oferta de seguros", dijo Perez.

En cuanto a Concesionarias y planes de ahorro, la principal falla es que venden autos que saben que no tienen y si sobrepasan cierto lapso, deben pagar multas. En San Juan este año se multó por más de $10 millones a dos concesionarias y sus fábricas, pero estas han apelado a la Justicia, que aún no ha dado un fallo.

Más lejos siguen las denuncias contra Telefonía e internet, por cobrar generalmente un servicio que no prestan; y contra Obras Sociales y Mutuales, por no entregar medicamentos onerosos o no hacerse cargo de estadías de los progenitores cuando los menores deben someterse a cirugías o internaciones en otra provincia.

Este año hubo un descenso de las denuncias: fueron 2.700 tomadas en forma presencial por mesa de entradas, respecto a las 3.300 del año pasado, y aunque aún falten dos semanas para terminar el año, por el ritmo de reclamos no se igualará esa cifra. ""Ha bajado la cantidad de denuncias debido al trabajo en prevención y concientización de los consumidores, como así también en la gestión previa de casos, los cuales se resuelven antes de que se inicie la denuncia formal", explicó Pérez.

Hay otras 800 quejas telefónicas (al 0800-333-3366) que se resolvieron por gestión previa y por audiencias conciliatorias, sin llegar a denuncias. En la repartición están satisfechos porque cierran el año con el 70% de reclamos solucionados. También cobraron 46 multas, por un valor de $4.100.000, sin contar los más de 10 millones contra concesionarias que aún están en suspenso. La mayoría de las sanciones fue contra el sector comercial. ""Cuando se llega al límite de aplicar una multa, se le da al infractor el tiempo necesario para que se defienda y para que deponga su actitud, cuando esas instancias se agotan, no queda otro remedio", afirmó el subdirector.

DATOS CLAVE



La repartición

La Dirección de Defensa al Consumidor cuenta con 48 trabajadores entre funcionarios, personal de planta permanente y contratados incluso de Asesoría Letrada de Gobierno. Está en el 4to piso núcleo 6 del Centro Cívico y en la planta baja núcleo 5. También se realiza un trabajo de calle con inspectores y notificadores.



El mecanismo

El sistema informático utilizado facilita el control y las investigaciones, permite saber qué área y qué persona está trabajando un expediente particular, el estado del mismo y los días que lleva en esa área, lo que permite dar una respuesta ágil a los usuarios. Muchos casos se derivaron a otras reparticiones como EPRE, Enargas, etc.



Otros logros

Este año se lanzó el programa Defensa al Consumidor Estudiantil y se firmó la resolución que obliga a comercios a exhibir cartelería sobre la imposibilidad de cobrar recargo por compras con tarjetas. Además se incorporó al bot del Ministerio de Producción información sobre los requisitos para realizar una denuncia e información.



Metas alcanzadas

Por el programa Garrafa Subsidiada, entre mayo y agosto, se vendieron más de 18.000, subsidiando $3.700.000. También se implementó la notificación electrónica por mail para bajar el gasto en correo y agilizar los tiempos.

Así, el tiempo de demora entre la denuncia y la audiencia se ha reducido en 7 días.