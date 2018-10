El aumento del gas vigente desde octubre llegará al 46% en las boletas de los hogares que menos consumen en la provincia de San Juan. En cambio los residenciales de mayor consumo tendrán aumentos del 22 al 31%, de acuerdo a lo que precisó ayer Ecogas a DIARIO DE CUYO (ver infografía). En la provincia el mayor impacto de los incrementos recaerá así en las categorías R1 y R2, que constituyen el 62,9% del total de los usuarios de redes domiciliarias en la provincia. Se trata de dos tercios de un total de poco más de 115.000. Así, un usuario R23, por ejemplo, pasará a pagar de 718 a 1.049 pesos, es decir, un 46% más. En cambio la boleta de un R34 irá de 2.703 a 3.298, un 22% de suba. El impacto de este nuevo cuadro tarifario se verá reflejado en la factura de los usuarios en el mes de diciembre, informó la distribuidora. El segundo aumento del año en la boleta de gas resulta de un promedio del 32%. El primero fue en abril y fue de un 40% promedio. La particularidad de este incremento que rige desde este mes es que la Secretaría de Energía de la Nación decidió avanzar en la decisión de emparejar el precio de gas para los distintos segmentos, dado que en los ajustes de 2016 y 2017 los hogares de más altos recursos recibieron un aumento mayor al de los consumidores de escalas más bajas.







No es todo: los beneficiarios de tarifa social, que en San Juan son 37 mil clientes -un 33% del total- también verán recortado el beneficio. Es que la última Resolución de la Secretaría de Energía indicó que la bonificación del 100% del precio del gas sólo se mantendrá hasta un cupo máximo que fue establecido por Enargas en función de los consumos históricos de cada región. Al respecto, Ecogas informó que en el caso de San Juan, el bloque bonificado es para consumos de hasta 599 m3. Esto quiere decir que los 37 mil clientes beneficiarios de la tarifa social en la provincia contarán con el descuento hasta ese consumo y a partir de allí se les cobrará tarifa plena. Antes existía un segundo bloque de consumo bonificado al 75% que ahora fue eliminado. Ecogas recordó a los usuarios que las bonificaciones de la tarifa social operan sobre el costo de gas exclusivamente, ya que la parte correspondiente a Transporte y distribución se abonan igual. Tampoco habrá premio para el consumidor que economice su gasto comparado con el 2015, que hasta septiembre era del 10%



El lunes pasado el secretario de Energía, Javier Iguacel, al explicar los aumentos del gas, destacó que se está trabajando para igualar el precio del gas para todas las categorías de consumo con el argumento de que no se puede definir el poder adquisitivo de los usuarios en función de los clientes que consumen más o menos energía, dado que en muchos hogares se construyen viviendas nuevas sin solicitar medidores independientes. De modo que, en estos casos los usuarios pagan el precio del metro cubico a un precio mayor al verse representados sus consumos en un solo medidor. "La energía tiene un precio, un costo. O podemos tener tres veces más baratas que en el resto del mundo o podemos no hacer lo que tenemos que hacer, volver al pasado y dentro de 3 años arrepentirnos y estar pagando el triple", planteó. Allí además explicó la decisión de que los usuarios pagaran las diferencias de precio por la devaluación a las prestadoras. El Gobierno luego dio marcha atrás, pero el funcionario igual quedó imputado (ver recuadro).

La tarifa domiciliaria

El último del 2018

El aumento que se dispuso para la tarifa de gas a partir de octubre será el último de este año, según aseguran en la Casa Rosada, ya que no habrá subas de este servicio hasta abril del 2019.

Composición

En el nuevo incremento tarifario, el 13% es el impacto de la suba de tarifa de gas, el 4,2% es el del transporte, el 11,8% es por la distribución y el 6,7% es por impuestos.

Universo de usuarios

En San Juan hay unos 115.000 usuarios del servicio y de ellos, el 63% de hogares, que son los de menor consumo, reciben desde este mes un incremento en la tarifa de hasta 46%.

El secretario de Energía, Javier Iguacel, quedó ayer formalmente imputado por los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, a raíz de la decisión que dispuso que los usuarios pagaran en cuotas las diferencias de precio en las facturas de gas que reclamaban las prestadoras. Aunque el Gobierno dio marcha atrás con esa medida y decidió que el Estado absorba las diferencias, la causa judicial contra Iguacel se abrió formalmente y avanza. La denuncia había sido impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan y ahora su colega Paloma Ochoa, que tiene delegada la investigación, procedió a la imputación.