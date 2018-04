El 23 de mayo de 2016 Uñac asistió a la reunión de gobernadores con el Ministro de Energía Aranguren, elevando el reclamo por aumentos de más del 1.000% en las tarifas de gas. Entonces se establecieron topes de subas.

El ministro de Energía Juan José Aranguren encabezará hoy a las 16 una reunión del Comité Federal Energético a la que citó a todas las provincias para discutir los cambios propuestos en las tarifas del gas, tras la protesta popular del miércoles pasado; y la comitiva de San Juan va con cautela a escuchar la iniciativa nacional.



Según trascendió en medios nacionales, el Gobierno central quiere concretamente que el precio de la tarifa social del gas -que en San Juan impacta en el 26% de los usuarios- se retrotraiga por dos meses, mayo y junio; a los valores de noviembre pasado previo al aumento en las provincias que acepten compartir el costo de esa medida. Según publicó El Cronista, la idea es que ese costo sea asumido 50/50 por la Nación y las provincias. Además se impulsará una campaña conjunta de concientización de ahorro en el consumo.



El Ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, que planea estar hoy en la reunión junto con el presidente de EPSE, Victor Doña, evitó pronunciares sobre esa posibilidad hasta escucharla de boca de Aranguren, aunque anticipó que la provincia irá con predisposición a hallar soluciones.



""Tenemos reunión y nos han invitado pero no nos han anticipado temario, sólo sabemos que es de temas de energía. Por lo tanto, decir algo ahora será inconducente, no queremos anticiparnos, vamos a escuchar y se verá qué decisión se toma", dijo Gattoni.



El titular provincial de Hacienda anticipó sin embargo que ""la provincia tiene la expectativa y la predisposición para escuchar" en relación a los cambios que la Nación quiere implementar, y agregó que existe de parte de San Juan ""toda la predisposición para contribuir a mejorar la situación tarifaria y del gobierno".



Tras el "ruidazo" realizado en todo el país en contra de los aumentos en las tarifas de gas y luz, el gobierno nacional aceptó el pedido del radicalismo de "aplanar" tarifas del gas en los meses de mayor consumo (mayo y junio, julio y agosto) y que el aumento sea prorrateado en tres cuotas a pagar entre noviembre y abril, con un interés que rondará el 21% anual.



A su vez, proponen para los usuarios de tarifa social suspender el aumento por dos meses y que de ese costo se hagan cargo mitad la provincia y mitad la Nación. En las provincias que no lo hagan, la tarifa social sería más cara.



El gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, quien acercó la propuesta que finalmente terminó aceptando la Nación, dijo que los números de un bimestre ""son llevaderos para cualquier provincia" y que "nadie debería negarse". En Mendoza, que es intensiva en gas, significará entre 15 y 16 millones de pesos, mientras que en todo el país se calcula que son unos $150 millones. No se sabe cuál sería el impacto en San Juan, donde el 26% de los usuarios tienen tarifa social.



El mismo porcentaje tienen las provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero. En Salta en cambio los beneficiarios de tarifa social son el 27% de los usuarios y el 30% en San Luis y La Pampa.





El aumento



El Ente Regulador del Gas (Enargas) definió el nuevo cuadro tarifario que regirá desde el 1 de abril en las tarifas de gas natural, y para San Juan el incremento será del 40 por ciento parejo para todas las categorías de hogares, según informó la distribuidora Ecogas.



Las boletas



La categoría más baja -R1- que hoy paga 235,90 pesos, desde abril se elevará a 330,26 pesos; mientras que el usuario residencial más alto -R34- tendrá que afrontar ahora una boleta de 2.703,59 pesos, frente a los 1.931,14 pesos promedio que tenía hasta ahora.