Las estaciones de servicio de San Juan acumulan tres meses de caída consecutiva en el consumo, aunque esta baja se desaceleró un tercio en marzo. Según confirmó Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la provincia, registraron en este último periodo una baja del 20% con respecto al mismo mes de 2023. En cambio, en enero y febrero la caída interanual había sido del 30% en cada uno de esos meses. Si bien los empresarios notaron este repunte, lo asocian a la vuelta de la actividad normal. Además, aseguran que se afianzan las técnicas de los conductores para gastar cada vez menos y que creen que se mantendrán, ya que con cada suba de precios en el país, se contrae más el consumo.

El último aumento del combustible fue este lunes 1, cuando Nación aumentó un impuesto, lo que generó que las petroleras trasladaran este costo inmediatamente al consumidor. En promedio, las subas fueron del 4,3 al 5% según la bandera de la estación de servicio. Desde diciembre, los precios se incrementaron un 106% en promedio en todas las marcas. Según Caruso, de esto esperan que nuevamente el consumo retroceda un poco en los próximos días, afectando más a las empresas locales.

El balance de marzo dejó una situación compleja. La baja del 20% es el promedio, pero en casos como las naftas premium, la caída alcanza al 50%, ya que es una de las variables de ajuste de los conductores. Además, notan que cada vez más la forma de moverse en vehículos está cambiando por el encarecimiento de los combustibles. "Hoy vemos que hacen una carga a principio de mes y después cae mucho hasta llegar a los últimos días del mes, que son los peores", aseguró Caruso. También notaron que los usuarios ahorran de distintas formas, como organizarse "para llevar en un auto a dos o tres chicos a la escuela o salir de paseo; no cargar de más para tener, sino ir con lo justo; algunos cambian a un vehículo que consume menos o que utiliza por ejemplo GNC".

Esto último los lleva a creer que no habrá una gran recuperación en los niveles de consumo de combustible. La leve mejora de marzo era algo que esperaban, ya que es el mes en que vuelven las clases y la actividad económica ya está prácticamente al 100% después de las vacaciones. Esto lleva a los empresarios de las estaciones de servicio a pensar que el mercado irá retrayéndose y también a las petroleras. Estas últimas, que son las que definen en buena parte el precio del producto, han reforzado con promociones para incentivar a las ventas. Con respecto al impacto en las empresas locales, Caruso dijo que las estaciones están perdiendo rentabilidad, pero que por el momento sostienen sus estructuras. Se dio el caso de una que cerró en San Martín, pero que volvería abrir en el corto plazo.

Aun así, según Caruso, todavía quedan aumentos pendientes para la nafta y el gasoil. "Hoy se calcula que con respecto al dólar y el precio internacional del barril de petróleo, estamos un 22% debajo de los precios internacionales", aseguró. A esto se suma que Nación tiene previstas subas del impuesto al menos hasta mayo, que serían similares a la que se vio a inicio de semana, alrededor de los 5 puntos porcentuales.

En estas variaciones se ve otro cambio en la actitud de los consumidores. Es que ya no se ven largas filas antes de que haya un incremento de precio, a pesar de que se conocía con anticipación que iba a suceder. Esto se debe, según el empresario, a que "no son aumentos tan fuertes y ya no vienen todos a la vez, menos a fin de mes, cuando la gente ya no tiene plata".

> Nuevos precios

5% aumentaron los combustibles en San Juan, por lo que la Súper en YPF quedó en 944 pesos.

> Apuesta por las tiendas

Miguel Caruso explicó que las empresas están enfocándose en mejorar los servicios alternativos a la venta de combustibles. "Hoy se apuesta mucho a la tienda, a tener el mejor café, el lubricentro, el lavadero", dijo y agregó que "hoy la estación de servicio se tiene que reinventar".