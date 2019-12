Proceso. La aplicación Ciudadano Digital se puede bajar de Google Play Store (Android) y App Store (Iphone). Primero hay que habilitar la cuenta.

Tres trámites que se debían hacer personalmente, con la pérdida de tiempo y esfuerzo, como pedir un certificado de activo y el del residual del Banco San Juan, que sirven tanto para solicitar un crédito como para ser proveedor del Estado, o la partida de nacimiento, para anotar un chico en la escuela, se podrán hacer ahora con una aplicación en el celular.



Se trata del plan Ciudadano Digital, que el Gobierno provincial presentó ayer y al que en el futuro se le irán sumando otros servicios para facilitarle la vida a la gente y evitar que tenga que concurrir a distintas reparticiones públicas en forma presencial.



El sistema forma parte de una plataforma tecnológica en la que venía trabajando la administración sanjuanina como parte del programa de modernización del Estado, según explicó el secretario de Gestión Pública, Andrés Rupcic.



Ahora, cualquier persona podrá gestionar una identidad digital, como si fuera un nuevo DNI, que permitirá realizar, por el momento, estos tres trámites, pero que en los primeros meses del 2020 se les sumarán el recibo de sueldo para el caso de los empleados públicos, el certificado de cumplimiento fiscal, que deben presentar todos aquellos que participan en compras, licitaciones o contrataciones con el Estado provincial y el certificado de antecedentes personales. Este último se debía pedir por turno en la Policía de San Juan con la consiguiente demora y a partir de los primeros meses del año próximo también estará disponible en el celular.



Para eso se debe descargar la aplicación en forma gratuita a través de Google Play Store (Android) y App Store (Iphone). Por el momento no está disponible el acceso a Ciudadano Digital a través de los navegadores web, porque están trabajando en cuestiones de seguridad, explicó Rupcic, con la idea de también anexar esa alternativa.



La otra ventaja del sistema, según explicó el funcionario, es que ninguna otra repartición del Estado podrá exigir la presentación de estos trámites, porque ya estarán disponibles, y también se podrán exhibir ante terceros, por ejemplo un banco u otra repartición.



"Esto es fruto del trabajo que venimos haciendo. Y en la medida que vayamos mejorando la gestión de cada una de esas unidades, se irán entregando al ciudadanos más y mejores servicios", dijo Rupcic.



En el caso de las partidas de nacimiento, están disponibles no sólo la de la persona que se anotó sino también de sus familiares directos, como padres e hijos. También en el futuro se podrán hacer trámites en el Instituto Provincial de la Vivienda, como inscribirse para acceder a una casa y seguir los sorteos de los barrios.



Para acceder al programa, sólo hay un trámite que se debe hacer en forma personal, que es la gestión de la cuenta personal. Para eso hay tres bocas disponibles. La primera son las oficinas de la Dirección General de Rentas en el Centro Cívico o en las delegaciones departamentales. La segunda es el Registro Civil, con oficinas centrales en calle Santa Fe pasando Mendoza o en las que funcionan en los departamentos. Y la última es el Residual del Banco San Juan, que funciona en Avenida José Ignacio de la Roza 130 Este.



Durante el acto, que tuvo lugar en Casa de Gobierno, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, expresó que el nuevo servicio forma parte de un "proceso de modernización intenso que llevamos a cabo este año y al que debemos entender no solamente como incorporación de tecnología, sino que se trata de mejorar la vida de los ciudadanos. Se busca así evitar que la comunidad concurra a distintas reparticiones para realizar trámites".



El gobernador Sergio Uñac dijo que "la tecnología nos atraviesa transversalmente a todos, a quienes son expertos y a quienes no lo somos. Todo está concentrado en dos aspectos que son fundamentales: el primero es modernizar el Estado, que va de la mano de la transparencia, y el segundo y tal vez más importante es que el Estado debe reducirle tiempo a quienes son los destinatarios directos de la acciones del Gobierno".



Para usar la documentación en otras áreas fuera del Estado, cada certificado que se emita, como puede ser una partida de nacimiento, un recibo de sueldo el certificado de residual del banco, tendrá un código disponible, que podrá ser validado en la página. validación.sanjuan.gov.ar.

El trámite

La cuenta

El primer paso para acceder al servicio de Ciudadano Digital es gestionar la cuenta, un trámite que es simple, gratuito y personal. Para eso la persona se debe acercar con el DNI a alguna de las oficinas habilitadas.

Validar datos

En la oficina elegida, el personal de la mesa de ayudas le solicitará a la persona que valide sus datos personales y le solicitará una dirección de correo electrónico, que quedará formalmente asociada a la cuenta.



Contraseña

Luego de que la persona valide sus datos, se generará una contraseña que será enviada al correo electrónico informado, que servirá para activar la cuenta. También a esa dirección llegará cualquier documento solicitado.





Un antecedente en el ámbito de la salud

Un antecedente al plan Ciudadano Digital es Salud Digital San Juan, un sistema informático que puso en marcha el Ministerio de Salud de la provincia, que permite registrar, medir y analizar datos estadísticos y epidemiológicos para la toma de decisiones en ese ámbito.



Bajo una misma identidad digital del paciente, un profesional de la salud puede obtener de manera online todos los datos que compongan la historia clínica de la persona. Por ejemplo, resultados de estudios (radiografías, ecografías, resonancias, laboratorios, carnet de vacunación, etc), diagnósticos de distintas especialidades, prescripción de medicamentos, si alguna vez solicitó una interconsulta de profesionales, derivación a otros especialistas, etc.



El principal beneficio del nuevo sistema es aumentar la seguridad de los procesos de cuidado de la salud. Esto permitirá que los equipos de profesionales de la salud, que intervienen en cada consulta y diagnóstico de los pacientes, puedan acceder a esa valiosísima información en un solo clic y desde cualquier lugar.



Salud Digital San Juan está dentro del gran marco que ofrece la Cobertura Universal de Salud (CUS), al que adhirió el Ministerio de Salud de San Juan, que es la garantía del Estado de ofrecer a todas las personas el acceso gratuito a servicios integrales, adecuados, oportunos y de calidad cercanos a su domicilio, independientemente de dónde vivan o de su condición socioeconómica.