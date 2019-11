Hace un mes, en Brasil, Chevrolet puso a la venta la nueva generación del Onix y ya tuvo que suspender las entregas por riesgo de incendio a partir de un problema en el motor, además de citar a todos los flamante- propietarios a un masivo recall.

"En condiciones muy específicas de presión atmosférica, temperatura ambiente, humedad relativa y composición del combustible, condiciones combinadas poco probables, el software de gestión del motor eventualmente puede fallar, con riesgos de daños al motor y potencial incendio", explicaron en Chevrolet Brasil a través de un comunicado "urgente" enviado a la red de concesionarios.

Hasta el momento, los medios de Brasil informaron sobre dos Chevrolet Onix de nueva generación incendiados: uno en el patio de la fábrica de Gravataí (Río Grande del Sur) y otro protagonizado por un cliente.

Sobre el nuevo Onix Plus (es la versión sedán, ya que la cinco puertas todavía no se lanzó) incendiado en Gravatí, Chevrolet aseguró: "Fue un caso aislado, causado por un factor que no tuvo nada que ver con el diseño del vehículo", pero no explicó el -supuesto- verdadero motivo.

El otro Onix Plus incendiado del que se tiene registro saltó a la fama porque su propio dueño lo registró con la cámara del celular. En las imágenes se observa cómo el auto empieza a prenderse fuego desde el motor y termina, al rato, prácticamente incinerado.

"Sentí un ruido en la parte del motor. Un ruido parecido a una pequeña explosión. Paré el auto y cuando levanté el capot vi las llamas. Solo tuve tiempo de agarrar mi mochila, que estaba en el baúl. Después el incendio fue total. Compré este auto hace una semana", dijo Kleiton James, el dueño del Onix Plus incendiado, en diálogo con el periodista brasileño Maritonio Dantas.

Por lo pronto, Chevrolet informó que a todas las unidades ya entregadas se les cambiarán el software de gestión del motor "para eliminar el riesgo". A su vez, avisó que "a fin de minimizar el impacto en los clientes", dispondrán de vehículos de alquiler por tiempo indeterminado.

El nuevo Chevrolet Onix Plus está a punto de ponerse a la venta en la Argentina. La marca del moño dorado lo confirmó para el último trimestre del año a nivel local. Por lo pronto, desde la filial local le confirmaron a TN Autos que esta situación no afectaría al lanzamiento en nuestro mercado.

Fuente: TN