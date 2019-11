Playa. Las aguas del Pacífico siguen siendo tentadoras para las preferencias de los sanjuaninos, pero habrá que esperar a que terminen los conflictos.

En medio de la crisis social y de la violencia en las calles por la que atraviesa Chile desde octubre pasado, los sectores vinculados al turismo en La Serena, el inmobiliario en particular, están desesperados por lograr que los turistas sanjuaninos vuelvan en la temporada que se avecina. Al punto que para tentar a los veraneantes ofrecen descuentos de hasta el 33% en los alquileres de casas y departamentos con respecto al período pasado e incluso dicen que con el correr de los días las rebajas pueden ser mayores. La estrategia de los corredores y de las inmobiliarias pasa por estos días en realizar rebajas en los precios, que parten desde el 18% con respecto a la temporada anterior, aclarando que la zona de la Avenida del Mar, que es la más buscada por los veraneantes, no ha sufrido daños y que hay seguridad por mayor presencia de Carabineros. De todos modos, desde el sector oficial en la Cuarta Región ningún funcionario se animó a garantizar que algún turista pueda ser víctima de los desmanes. Otro factor que no ayuda ha sido la fuerte suba del dólar, que dificulta los intentos por pasar algunos días en las playas del Pacífico, algo que no ocurre por ejemplo en Brasil, que viene devaluando su moneda y tienta a veraneantes (ver página 3). En una consulta a inmobiliarias y a corredores de la zona de La Serena, se pudo relevar que, como ocurre todos los años, los precios de los alquileres varían según la ubicación y a, por ejemplo la proximidad con la Avenida del Mar, que es donde se concentra el mayor movimiento en el verano. Los precios por día en los edificios de departamentos sobre esta avenida parten desde los 70.000 hasta los 95.000 pesos chilenos con capacidad para 6 personas. Al cambio de estos días, 70.000 chilenos equivalen a 5.253,13 pesos y los 90.000 a 6.754 pesos. En la llamada segunda línea, por ejemplo la Avenida Pacífico, paralela a la Avenida del Mar, los valores pueden bajar a los 60.000 pesos chilenos ($4.483,16) y si el interesado se aleja aún más se puede obtener un alquiler por unos 35.000 pesos chilenos ($2.615,18), siempre por día.



Estos valores que están vigentes por estos días, son entre un 18 a un 33% más bajos que la temporada pasada, según surge de la comparación de los valores. Por ejemplo, un departamento para entre 6 a 8 personas que el verano pasado costaba 180.000 chilenos ($13.449,49) ahora está en 120.000 chilenos ($8.966,33). Este valor lo aportó la corredora inmobiliaria Berta Anabalon, que administra varios departamentos, en este caso ubicado en el Condominio Reina Sofía, sobre la Avenida del Mar. "Los valores de los arriendos están bajando y hay que decir que en la zona de la Avenida del Mar no hemos tenido problemas y hay mucha protección en la zona", dijo. Otra corredora inmobiliaria, Silvana De Ferrari; ofrece un inmueble para 5 o 6 personas por 70.000 chilenos (5.253,13 pesos), un 18% menos que el último verano, cuando costaba 85.000 chilenos (6.378,80 pesos). "Ahora esperamos que las cosas se tranquilicen para tener una temporada en calma", sostuvo la corredora. Un poco más lejos de la avenida principal, los alquileres bajan a entre 35.000 chilenos ($2.615,18) a los 60.000 chilenos ($4.483,16), según dio a conocer Olga Montaña. La corredora expresó que "ya el año pasado se había hecho un ajuste de precios considerable y ahora está ocurriendo algo similar debido a la contingencia del país. Esperamos que todo esto pase pronto porque nuestra ciudad se ha caracterizado por ser un lugar tranquilo y seguro, ideal para el descanso".

La apertura oficial del paso internacional

Por los conflictos sociales desatados en Chile y que todavía no parecen menguar, este año la apertura de la temporada del Paso por Agua Negra será recién el viernes 6 de diciembre, a las 11, 8 días después de la fecha acordada el año pasado, que fue el 28 de noviembre. La intención en el Gobierno sanjuanino era hacer la habilitación antes, tentativamente el 27 de este mes, pero las autoridades del vecino país pidieron más tiempo debido a la convulsión política a la que no escapa la región de Coquimbo.



Por la situación en el vecino país, la secretaria de Relaciones Institucionales, Elena Peletier, recomendó que si los disturbios no cesan que "la gente evalúe la necesidad de viajar y si lo puede posponer, mejor".



Punto a favor



La Serena está a unos 505 kilómetros de San Juan, por lo que, al valor actual de la nafta Súper ($54,24) y considerando que un consumo promedio de un vehículo ronda los 15 km por litro, hay que pensar en 64 litros para ida y vuelta, es decir unos $3.688. A Mar del Plata, a unos 1.400 km, el gasto será de $10.088.