Los productos de limpieza son una necesidad en cualquier hogar y cuando el dinero escasea la gente opta por recurrir a los llamados "todo suelto", donde pueden adquirir desde el jabón para lavar la ropa, detergentes, brillapisos y hasta el champú para la limpieza del cabello y a precios muchos más económicos que los de tradicionales productos comerciales. En el sector afirman que el ahorro puede ser del orden de entre el 50 al 60% con las primeras marcas y que la demanda ha crecido entre un 30 a un 40% en lo que va del año. Dos de los departamentos más populosos de la provincia, Chimbas y Rawson, son los que concentran la mayor cantidad de estos negocios al punto que son pocas las grandes barriadas que no tienen alguno para atender los requerimientos de sus habitantes.



La época de esplendor de este tipo de locales tuvo lugar durante la crisis del 2001-2002, pero con la escalada inflacionaria de los últimos meses han vuelto a proliferar. Los municipios no manejan estadísticas de cuántos locales ""todo suelto" hay, en virtud de que las habilitaciones los encuadran bajo la figura de "almacén o despensa", sin que se conozca con precisión si se trata de un negocio que venda artículos de limpieza suelto, o no. De todas maneras, las fuentes consultadas hacen mención a que se "volvieron a poner de moda". Juan Selman, con un local sobre la calle Rodríguez, a metros de la plaza departamental de Chimbas, dijo que tiene muchos clientes que le compran los productos para revender porque la demanda crece día tras día



Como ejemplo de la economía para el hogar, un detergente de primera marca que en cualquier comercio se consigue a unos 30 pesos, en los "todo suelto" se puede comprar por 15 pesos, o un jabón líquido para el lavarropas que cuesta 50 pesos en estos locales se consigue por 25 pesos el litro.



El otro fenómeno que se da por estas épocas es que hay clientes que ni siquiera pueden comprar el litro o el bidón de 5 litros de un producto y lo que hacen es pagar, por ejemplo, 10 pesos de detergente. "A mucha gente no le alcanza para comprar un envase del producto suelto y lo que hace es pedir 5 a 10 pesos por ejemplo de suavizante para la ropa", contó Roxana Sierra, con un local en el Barrio Andacollo 1, de Chimbas.



Algunos ejemplos de valores de los artículos que se pueden adquirir en estos negocios, por litro, es detergente (15 pesos), desengrasante para motores (14 pesos), suavizante para la ropa (12 pesos), desodorante para pisos (10 pesos), agua lavandina (10 pesos), jabón líquido para el lavarropas (25 pesos), enjuague para el cabello (16 pesos), champú para el pelo (15 pesos) y brillapisos (58 pesos).



En la mayoría de los casos el cliente lleva el envase desde su casa y hasta los tienen clasificados con un marcador de acuerdo el tipo de producto. Es que si tiene que comprar el bidón la operación se encarece.



Los "todo suelto" -por lo general- no venden primeras marcas, sino alternativas y las comercializan, por ejemplo, como "jabón líquido tipo Ariel", con la clara idea de emparentar las características del producto a una marca conocida.



Junto con los artículos de limpieza, otro rubro que también ha crecido es la venta de alimento suelto para las mascotas de la casa, como perros y gatos. Un kilo de estos alimentos para los regalones del hogar oscilan desde 24 pesos el kilo hasta los 240 pesos, dijo Adrián Bueno, con local en la calle Mendoza.

Hablan los clientes

MARITA FARÍAS - Ama de casa

"En mi caso compro Lisoform y cloro para limpiar los pisos. Es que tengo varios perros y gatos en mi casa y la quiero mantener limpia. Convienen mucho más y son productos de buena calidad".

FABIANA LIMA - Revendedora

"En mi caso compro para revender. Lo que más pide la gente es jabón líquido, detergente, cloro y jabón para lavar la ropa. Se nota que a muchos no les alcanza y piden un monto del producto".

OSCAR ABALLAY - Revendedor

"La situación está muy difícil y a la gente no le alcanza el dinero. Los clientes llevan todo fraccionado porque no les alcanza para adquirir el litro del producto y menos un bidón de 5 litros".