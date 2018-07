Las farmacias están complicadas por la suba de costos, de precios de medicamentos muchos de los cuales no pueden trasladar al público y la baja en las ventas. Según la Asociación Propietarios de Farmacia, cerraron 5 farmacias.

Los aumentos de precio de los medicamentos tras el golpe devaluatorio del dólar en mayo, junto con la caída de ventas, han llevado a las farmacias a enfrentar una situación difícil que ya se cobró algunas víctimas: en Capital ya cerraron definitivamente cinco negocios, en tanto que al menos otros siete fondos de comercio han sido vendidos a firmas más grandes, lo que favorece la concentración en el sector.



El dato fue proporcionado por Carlos Otto, presidente de la Asociación Propietarios de Farmacias, una de las entidades que nuclea a parte de las farmacias sanjuaninas. Mauricio Barceló, presidente del Colegio Farmacéutico de San Juan, dijo que entre los socios de esa entidad no se han producido cierres, pero admitió las dificultades por la caída de ventas. En lo que va del año los remedios han aumentado un ponderado del 18 al 20 por ciento, aunque el mayor porcentaje -del 13%- se produjo a partir de la devaluación de mayo cuando el dólar se encareció casi un 40%. Simultáneamente, las ventas en los últimos tres meses sufrieron un baja del 9 al 10 por ciento en cantidades de medicamentos, respecto al año pasado. Barceló agregó que incluso en rubros anexos tales como perfumería la caída de facturación promedia el 15%. A esos factores económicos se suma que las farmacias deben absorber los aumentos del 60% de los remedios que venden, que son los que se expenden a través de recetas del PAMI. Estos, por un acuerdo firmado a nivel nacional, no pueden aumentar hasta el año próximo, y los aumentos deben ser absorbidos entre los laboratorios y las farmacias, explicó Otto. ""La situación de las farmacias es bastante compleja en este momento porque el sector no sólo está afectado por el aumento del precio del dólar sino porque a partir del 1 de marzo del 2018 con el nuevo acuerdo del PAMI los precios se congelaron a febrero de ese año. Todo esto se refleja en menos ingresos, y en una caída en la cantidad de productos vendidos porque la gente no puede comprar muchos de los remedios", dijo el dirigente. Desde ambas entidades informaron que los principios activos de la gran mayoría de medicamentos que se consumen en Argentina son importados del exterior -de Europa, India y otros países de Oriente-, por lo tanto, son muy sensibles a los vaivenes de la divisa norteamericana. A este cóctel se suma la inflación de costos fijos, tanto de salarios como de alquileres y tarifas. Las farmacias se consideran electrodependientes porque deben mantener muchos medicamentos refrigerados.



""Los medicamentos han seguido subiendo desde mayo pasado. Cuando el dólar subió a 30 pesos algunos laboratorios incrementaron sus productos porque las drogas que usan son importadas", explicó Barceló. El dirigente dijo que los aumentos son muy variados, dado que en el mercado existen miles de medicamentos, en diferentes presentaciones; y que algunos subieron mucho y otros, no tanto. En ese sentido, Otto destacó que algunos productos aumentaron entre 60 y 70 por ciento. Eso provocó una retracción notoria de la demanda también en este rubro. A la suba de remedios se suman los reiterados aumentos de las prepagas, que justamente volverán a ajustar al alza un 7,5% a partir del 1 de agosto próximo. Las cartas y notificaciones de las empresas ya están llegando a los domicilios y correos de sus socios desde la semana pasada. El Ministerio de Salud fundamentó el aumento de las cuotas ""en variaciones de la estructura de costos de las empresas".





El universo

240

son las farmacias que hay en la provincia de San Juan, nucleadas en el Colegio Farmacéutico, la Asociación de Propietarios de Farmacias y sindicatos.

El más barato

El paciente debe consultar alternativas mas económicas. La ley avala al farmacéutico a reemplazar el medicamento por otro más barato que tenga la misma fórmula química.