El gerente Regional de Mercado para Cuyo, Pablo Galeano, informó que la compañía telefónica Claro tuvo un crecimiento del 20% en las ventas de sus soluciones corporativas y particulares durante 2017, que trepó al 25% en Cuyo y al 30% en San Juan. Ante esto, agregó que el objetivo planteado este año es crecer otro 30% más en la provincia y reafirmar su penetración en el segmento corporativo que alcanzo un 35%. El directivo informó que Claro invierte 400 millones de dólares por año en el país y que el 2018 no será la excepción. Además dijo que parte de esa inversión (no precisó la cifra) se volcará a seguir creciendo en instalación de nuevas antenas como de las antenas existentes llevándolas de 2G y 3G a 4G. ‘’Tenemos en la Ciudad de San Juan más del 90 % cubierto con 4G y en toda la provincia estamos en un 60 %, la idea es seguir creciendo para tener toda la provincia conectada”, dijo Galeano. Consultado respecto a los costos del servicio de telefonía móvil, dijo que está previsto un aumento de precios para principios de 2018, y que no se avizora otro incremento en el horizonte, teniendo en cuenta que se espera un crecimiento moderado de la inflación.



En Claro sostienen que, en línea con la Transformación Digital que atraviesan las compañías, los servicios de Cloud e Internet de las Cosas son dos de las principales tendencias para modernizar los procesos de negocio para el 2018. En este ultimo caso, realizó en el país alianzas estratégicas con distintas compañías como QuadMinds para ofrecer soluciones de Internet de las Cosas. En 2017 la cantidad de dispositivos IoT conectados a su red se incrementó en un 20% y ofrece este tipo de servicios para transporte y logística; energía, gas, etc y combustible; autos, etc.