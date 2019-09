Gonzalo Quesada, el técnico de la primera franquicia profesional de rugby argentina, dijo que es clave el nivel de compromiso de los miembros de un equipo cuando están claros los objetivos.

El trabajo en equipo y que cada integrante de la empresa tenga el claro su rol para realizar mejor su tarea fueron algunas de las claves que dio ayer Gonzalo Quesada, el exitoso coach de Jaguares, la franquicia argentina de rugby que logró una histórica hazaña en ese deporte, como fue el subcampeonato del Super Rugby. El ex Puma dijo que "si alguno no



cumple bien, la totalidad del equipo pierde" y marcó la necesidad de que cada empleado sepa reconocer la función que cumple para llegar al éxito.



El entrenador de Jaguares fue uno de los expositores en el encuentro organizado por la Unión Industrial de San Juan, con motivo de celebrarse ayer el Día de la Industria local (ver aparte). Previo a su exposición, el entrenador tuvo un mano a mano con los periodistas en el que dijo que "yo encaro este tipo de charlas con humildad, para compartir y mucho más para aprender". Y habló de la necesidad de aprovechar las crisis como lo que vive el país en la actualidad, ocasionada por la fuerte suba del dólar tras las PASO. "En toda crisis hay oportunidades, así como el rugby es un deporte de adversidades. Lo importante es cuidar un recurso, que es el recurso humano, que es el más importante de todos".



Entre las similitudes entre un equipo de rugby y una empresa, Quesada mencionó que "hay muchísimas, por ejemplo una interdependencia muy grande entre los roles de todos los integrantes". Y mencionó que en una empresa debe haber coordinación entre "el equipo de ventas que sale a vender un producto, el de producción, que deberá cuidar que haya la cantidad necesaria de artículos a disposición al momento de ser entregados para que no haya retrasos ni fallas. Así, si cada uno cumplió su papel, el resultado puede ser exitoso".



Al compararlo con un equipo de rugby sostuvo que "en ese deporte somos 15 jugadores y cada uno tiene un rol esencial, somos todos eslabones de una cadena, en la que si alguno de no está cumpliendo bien su papel la totalidad del equipo pierde. No hay forma de que alguno descanse, no haga bien su trabajo, sin afectar a los otros. Por eso hay una interdependencia y una necesidad de que todos cumplan un rol fundamental e indispensable desde el primero hasta el último, como debe ocurrir en una empresa".



Para sortear las situaciones de crisis, como la actual, el coach dijo que se debe hacer todo un trabajo previo que consiste en "comprometer a todos los empleados de todos los niveles y explicar claramente el propósito de la empresa, el porqué y el para qué". En cambio, si esa tarea se hizo bien, será difícil salir de la situación. Pero, si el proceso previo estuvo bien hecho, se podrán encontrar las herramientas para reflotar la situación".



También comparó lo que está pasando en Argentina con lo que podría haber ocurrido en otros países en las mismas circunstancias económicas que las actuales. "Hay mucha gente que logra encontrarle la vuelta a la actual situación, es impresionante la capacidad de los argentinos para no bajar los brazos y para ver donde queda una luz de esperanza, para saber dónde poner los esfuerzos".

Larga experiencia

En el mundo del rugby se lo conoce a Gonzalo Quesada como el número 10 indiscutido de Hindú Club, luego se fue a jugar a Francia para luego dirigir en el país galo, y con el tiempo convertirse en el primer entrenador argentino en salir campeón de un torneo internacional.



En su recorrido como jugador fue el máximo goleador de la Copa Mundial de Gales 1999, después llegó la responsabilidad de dirigir a Jaguares, la primera franquicia profesional de rugby argentina. En ese rol jugó este año la final del Super Rugby, el torneo más exigente del mundo en donde compitieron equipos de Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia.

Charlas para la celebración

Con motivo del Día de la Industria Sanjuanina, la UISJ, que preside Hugo Goransky, organizó una serie de conferencias bajo el título de "Impulsando procesos estratégicos colaborativos". La primera de las exposiciones estuvo a cargo de un panel integrado por Silvina Bellantig (Banco San Juan), Jimena Daneri (Fortescue SAU), Adriana Grazziani (Productos Grazziani) y Sandra Barceló (Secretaría de Industria).



La apertura estuvo a cargo de Ricardo Palacios, de la UISJ Joven, y del ministro de Producción, Andrés Díaz Cano.



Después vino el panel de Quesada junto a Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR).