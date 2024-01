Altar, el proyecto en exploración de cobre que se encuentra en Calingasta, anunció esta semana que trabajará con Nuton, la empresa de tecnología que depende de Rio Tinto, una de las mineras más grandes del mundo. Las dos compañías empezarán a hacer ensayos para ver si un nuevo sistema de extracción de cobre que patentó la segunda puede ser usado en el yacimiento sanjuanino. De esta manera, San Juan tiene dos emprendimientos mineros que apostaron a este formato de extracción, ya que el primero fue Los Azules. Si finalmente logran buenos resultados, les permitiría extraer el cobre usando un 70% menos de agua, con subproductos más estables y un modelo de producción más barato y con menos uso energético.

A lo que apuestan las dos empresas es poder aprovechar la tecnología por Nuton, que es una de las más avanzadas que existen en extracción de cobre. El primero en firmar fue McEwen Copper, que está a cargo de la exploración del proyecto Los Azules. La empresa fue un paso más allá y Rio Tinto compró parte de las acciones de la minera a cambio de la tecnología. En el caso de Altar, sólo cerraron un acuerdo de colaboración e investigación científica, donde probarán si es posible utilizar en la roca calingastina este tipo de extracción.

En ambos casos el sistema de trabajo es similar: la minera hará pruebas para saber si pueden utilizar bacterias para separar el cobre de la roca. Nuton desarrolló una tecnología biológica patentada con la que aplican en las pilas de lixiviación un cultivo de microorganismos. Estos se activan con el medio ácido, proliferan y van comiendo parte de la roca donde no está el cobre, dejando una piedra porosa similar a la piedra pómez, de donde el ácido sulfúrico puede extraer más metal.

Javier Robeto, gerente de Altar, explicó que los resultados que vienen dando en otros ensayos son muy buenos, ya que Aldebarán empezó hace un año las pruebas en otra mina que tiene en Perú. 'Lo principal que permite esto es que se puede lixiviar en material primario', aseguró. Con esto el geólogo se refiere al tipo de roca que en general no se puede tratar por este sistema y deben extraer el cobre por flotación. Con este proceso, lo que se hace es moler el material hasta dejarlo como un talco, se lo coloca en piletones con agua donde inyectan aire y el mineral de cobre se adhiere a las burbujas. Luego este concentrado lo retiran y se envía a refinar.

En cambio la lixiviación es igual a la que se hace en el oro, pero en lugar de usar una solución con cianuro, se le agrega una con ácido sulfúrico, que extrae el cobre. Este proceso permite utilizar un 70% menos de agua que en la flotación y además en lugar de concentrado de mineral, libera el cobre solo. Así, luego de esto, puede ir al proceso de electrólisis donde se lo separa y el resultado es una placa o cátodo de cobre de 99% de pureza. Esto permite obtener cobre listo para vender a la industria y lo harían en San Juan. Sería así la primera vez que el país hace este metal, ya que la única mina de cobre que hubo, en Catamarca, sacaba del país concentrado que luego refinaban en otros países, lo que permitirá autoabastecimiento local y exportación.

Pero además, el proceso de Nuton tiene otras ventajas. Mientras los microorganismos están en la roca extraen otros compuestos y los neutralizan. Esto permitirá que el arsénico que tiene naturalmente la zona de la cordillera se convierta en otro compuesto mucho más estable. 'Al evitar la flotación, también será necesario menos uso de maquinaria, ya que las molienda es el principal proceso, lo que se traducirá 'en menos uso de energía y también reducción de la huella de carbono', explicó Robeto.

Los resultados de si finalmente podrán utilizar los cultivos de microorganismos demorarán, ya que enviaron las primeras muestras en las últimas semanas y tendrán datos en un año más. El gerente de Altar dijo que, si bien es una apuesta fuerte, no es el único camino que puede seguir la mina, ya que están trabajando en el primer estudio económico preliminar (PEA). Pero aun así tienen buenas perspectivas, ya que en el proyecto de Perú, en rocas donde por lixiviación no llegaban a extraer el 30% del cobre, están obteniendo entre un 85 y un 95% con este sistema. De ser así, la factibilidad económica de esta mina, que es una de las seis más avanzadas de San Juan, sería más fácil, con el plus de presentar un Informe de Impacto Ambiental con varios puntos positivos.

La empresa y su tecnología

El gerente de Altar, Javier Ro­beto, explicó que Rio Tinto lleva alrededor de 20 años desarrollando este método de extracción a través de microorganismos. En varias minas del mundo comenzaron ensayos para saber cómo actúan en las distintas rocas y cuánto pueden mejorar la extracción de cobre. Ahora apostaron por dos yacimientos sanjuaninos, en una zona clave. Se trata de tecnología que cuenta con patentes, ya que el tipo de microorganismos y su forma de aplicación por el momento es algo que la empresa no divulgó. Lo cierto es que apostaron por Altar y Los Azules debido al potencial de estos yacimientos, pero también porque están en uno de los distritos cupríferos más importantes del mundo.

Es también una apuesta de este gigante por la minería sanjuanina, ya que si bien no tiene un proyecto propio en el territorio provincial, se trata de algo que se conoce como "poner un pie" en la zona productiva. También sirve como una revalorización del distrito de cobre ubicado en Calingasta.

Mineral crítico. El cobre, debido a los objetivos internacionales de usar más energías limpias, es uno de los metales con más demanda en el mundo.

Los proyectos de cobre

Josemaría

Se trata de la mina más avanzada, con su DIA aprobada y en proceso de preconstrucción. Está en Iglesia y tiene al menos 19 años de vida.

Filo del Sol

A sólo 10 km de Josemaría, este proyecto está en exploración con buenos resultados y para podría convertirse en un gigante binacional.

Pachón

Es el cuarto yacimiento de cobre más grande del mundo. Está en Calingasta y con exploración avanzada. Podría presentar su IIA pronto.

Los Azules

Es el séptimo yacimiento más grande del mundo, en Calingasta. Presentó su Informe de Impacto Ambiental en 2023.

Altar

Ubicado a 40 km de Pachón, está en exploración y este año empezarán a trabajar en el primer informe económico PEA.