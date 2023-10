Analía Salguero, de la Cámara de Expendedores de Combustibles, afirmó este jueves que el sector está atravesando "su peor crisis de los últimos 20 años", a causa del faltante de combustible.

"Tenemos que cupificar porque no hay producto", explicó Salguero en diálogo con Demasiada Información, de Radio Sarmiento.

"La consecuencia que venimos anunciando era este punto en que no hubiera producto y estuviera en riesgo el transporte de carga", señaló. Para peor, agregó que el panorama venidero no es esperanzador: "La situación va a empeorar, queremos transmitirle al consumidor que debe reponer constantemente porque no sabemos si vamos a tener combustible".

Por otro lado, destacó que, ante los rumores, "no hay especulación, tenemos que vender porque sino no podemos mantener nuestros costos".

Esta situación ha llevado a que en algunas estaciones racionalicen las ventas, a través del establecimiento de cupos de carga. "La demanda crece y las petroleras no van a poder entregar producto. Vamos a intentar desde la Cámara ver las mejores soluciones para proteger al pequeño consumidor", afirmó Salguero.

Por último, dijo que "aumentó todo y combustible no acompañó ese aumento, por eso es muy apremiante la situación del estacionero".